Η «πιο βαρετή επιχείρηση» στον κόσμο: Αποφέρει κέρδη άνω του 40%

Σε ένα πρόσφατο βίντεο στο κανάλι του Adrián G. Martín στο YouTube, ιδρυτή της πλατφόρμας Hotel Treats, αναλύεται σε βάθος η «πιο βαρετή επιχείρηση» στον κόσμο. Εκ πρώτης όψεως, η ενοικίαση αποθηκών δεν φαίνεται ελκυστική, αλλά οι αριθμοί δείχνουν μια άλλη πραγματικότητα.

Με τις τιμές των κατοικιών στα ύψη και τα διαμερίσματα όλο και μικρότερα, η ανάγκη για αποθήκευση έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση σε έναν τομέα που προσφέρει μηνιαίες αποδόσεις άνω του 40%. Όπως εξηγεί ο Alberto Serrano, ιδιοκτήτης της Trasteros Plus, αυτά τα περιθώρια κέρδους είναι αδύνατον να επιτευχθούν στην παραδοσιακή αγορά ακινήτων.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr