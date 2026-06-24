Ο εμβληματικός φίλαθλος «άγαλμα» του Κονγκό έφτασε στο Μουντιάλ - Ποιος είναι ο «Λουμούμπα»

Ο εμβληματικός φίλαθλος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο οποίος έχει γίνει γνωστός ως το «ζωντανό άγαλμα του Λουμούμπα», έκανε επιτέλους το ντεμπούτο του στο Μουντιάλ, το βράδυ της Τρίτης.

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα έγινε γνωστός στο φετινό Κύπελλο Εθνών Αφρικής επειδή παρέμενε ακίνητος σαν άγαλμα υποδυόμενος τον δολοφονημένο ηγέτη της ανεξαρτησίας του Κονγκό, Πατρίς Λουμούμπα, καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα AP

Ο Μπολαντίνγκα παρακολούθησε τον αγώνα της χώρας του με την Κολομβία, αφού δεν είχε παρευρεθεί στον εναρκτήριο αγώνα της ομάδας του εναντίον της Πορτογαλίας καθώς υπεβλήθη σε μία περίπλοκη διαδικασία έγκρισης και ταξιδιού, στο πλαίσιο των υγειονομικών περιορισμών λόγω του ιού Έμπολα.

? HE'S FINALLY HERE.



After missing DR Congo's opener because of visa issues, Lumumba has taken his place for Colombia vs DR Congo. ? pic.twitter.com/8tG7d77onn — Sports on Predict (@predictdotsport) June 24, 2026

? Lumumba is calling for an end to the Lumumba spam on X. pic.twitter.com/GemmGbxT9z — Sports on Predict (@predictdotsport) June 24, 2026

Ο Λουμούμπα Βέα, όπως έχει ονομαστεί πλέον ο κομψά ντυμένος οπαδός λόγω της ομοιότητάς του με τον δολοφονημένο ηγέτη, βρισκόταν στη θέση του περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα στο Estadio Akron. Φορούσε κόκκινο σακάκι και ασορτί γραβάτα, ένα κίτρινο πουκάμισο και ένα μπλε παντελόνι. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας, στάθηκε ακίνητος πάνω σε ένα βάθρο με το δεξί του χέρι υψωμένο.

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα AP

Όταν τελείωσε ο αγώνας, ο Μπολαντίνγκα δεν ήθελε να μιλήσει στους δημοσιογράφους, αλλά κούνησε το κεφάλι του καταφατικά και χαμογέλασε όταν ρωτήθηκε αν ήταν χαρούμενος που κατάφερε επιτέλους να φτάσει στο Μουντιάλ.

Το Κονγκό έχασε τον αγώνα ενάντια στην Κολομβία με 1-0, ενώ κατάφερε να παραμείνει σε ισοπαλία με την Πορτογαλία την προηγούμενη εβδομάδα, σε έναν αγώνα που έμεινε στο 1-1.

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα AP

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα έχασε επίσης τον αγώνα των πλέι-οφ του Κονγκό εναντίον της Τζαμάικας νωρίτερα φέτος, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο του Μουντιάλ, επειδή δεν κατάφερε να πάρει βίζα εγκαίρως. Είχε ταξιδέψει στην Κένυα και στη συνέχεια στην Αιθιοπία σε μια προσπάθεια να πάρει βίζα για τον αγώνα, ο οποίος διεξήχθη στη Γκουανταλαχάρα.

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα AP

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα AP

Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα έγινε viral στα social media κατά τη διάρκεια του φετινού Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, καθώς πόζαρε ως άγαλμα του Λουμούμπα πάνω σε ένα βάθρο, έχοντας το δεξί του χέρι υψωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

Ο Πατρίς Λουμούμπα ήταν ακτιβιστής που συνέβαλε στον τερματισμό της αποικιοκρατίας του Βελγίου στο Κονγκό το 1960. Έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της πλέον ανεξάρτητης χώρας και θεωρήθηκε ως ένας από τους πιο ελπιδοφόρους ηγέτες της Αφρικής.

Ο Πατρίς Λουμούμπα AP

Δολοφονήθηκε μέσα σε ένα χρόνο από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του, κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης εναντίον ενός κινήματος που υποστηριζόταν από το Βέλγιο στην Κατάνγκα.

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