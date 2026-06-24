Κολομβία - Λ.Δ. Κονγκό 1-0: Λύγισε την αντίσταση των Αφρικανών και έπιασε κορυφή

Το γκολ του Μουνιόθ στο 76ο λεπτό χάρισε στην Κολομβία τη νίκη με 1-0 απέναντι στο Κονγκό και την πρώτη θέση στον όμιλο.

Δημήτρης Δρίζος

Κολομβία - Λ.Δ. Κονγκό 1-0: Λύγισε την αντίσταση των Αφρικανών και έπιασε κορυφή
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κολομβία νίκησε το Κονγκό με 1
  • 0 χάρη σε γκολ του Μουνιόθ στο 76ο λεπτό.
  • Η νίκη έφερε την Κολομβία στην πρώτη θέση του ομίλου και την πρόκριση.
  • Ο τερματοφύλακας του Κονγκό, Ενζάου, απέτρεψε πολλές επιθέσεις της Κολομβίας στο πρώτο ημίχρονο.
  • Το Κονγκό βελτίωσε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.
  • Η Κολομβία αύξησε την πίεσή της μετά την πρώτη ώρα και τελικά βρήκε το γκολ που της έδωσε τη νίκη.
Snapshot powered by AI

Η Κολομβία δυσκολεύτηκε απέναντι στο μαχητικό Κονγκό, όμως βρήκε τη λύση στο 76ο λεπτό και με το 1-0 εξασφάλισε τη νίκη που την έφερε στην κορυφή του ομίλου.

Το Κονγκό κατάφερε για μεγάλο διάστημα να κρατήσει μακριά από το γκολ τους Κολομβιανούς, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Ενζάου, ο οποίος αποτέλεσε τον βασικό λόγο που το σκορ παρέμεινε «κλειδωμένο» για περισσότερο από μία ώρα αγώνα.

Η Κολομβία μπήκε πιο επιθετικά στην αναμέτρηση και από τα πρώτα λεπτά αναζήτησε το γκολ με διαδοχικές προσπάθειες. Ωστόσο, ο Ενζάου ήταν ανίκητος στο πρώτο ημίχρονο, πραγματοποιώντας καίριες επεμβάσεις και σταματώντας όλα τα σουτ που κατέληξαν στην εστία του, διατηρώντας το 0-0 μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.

Στην επανάληψη, το Κονγκό βελτίωσε την εικόνα του και προσπάθησε να απειλήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να μετουσιώσει τις ευκαιρίες του σε γκολ. Από την άλλη πλευρά, η Κολομβία ανέβασε ξανά την πίεσή της μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας παιχνιδιού, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή και τελικά βρήκε το πολυπόθητο τέρμα.

Στο 76ο λεπτό ο Μουνιόθ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που παρουσιάστηκε και διαμόρφωσε το 1-0, σκορ που έμεινε μέχρι το φινάλε, χαρίζοντας στην Κολομβία τη νίκη και την πρόκριση ως πρώτη από τον όμιλό της.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρα να μιλήσω χωρίς φίλτρο»

07:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οργισμένος ο Τραμπ με την απόφαση της Γερουσίας - «Δυσκολεύουν τη δουλειά μου...» - Τι σημαίνει το ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

07:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κολομβία - Λ.Δ. Κονγκό 1-0: Λύγισε την αντίσταση των Αφρικανών και έπιασε κορυφή

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (24/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

07:40ΥΓΕΙΑ

Κάθεστε με το κινητό πάνω από 10 λεπτά στην τουαλέτα; Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026 : «Μπίλι», η «γάτα - μέντιουμ» που έχει προβλέψει σωστά 19 αγώνες

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Λαμπερά βιογραφικά, τεχνοκράτες και αθλητές στην ομάδα του Αλέξη, στο μυαλό της Νάντιας

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Προς μία εξαιρετική χρονιά μετά το απογοητευτικό 2025 – Τι σημαίνει για τις τιμές στο ράφι

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (24/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Παίζει τα ρέστα του» ο Φάμελλος: Αύριο η Πολιτική Γραμματεία για την «εφαρμογή» της απόφασης της ΚΕ

07:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Να πώς μπορείς να ελέγξεις αν το iPhone σου έχει κάποιο πρόβλημα

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σταθερότητα ή συνωμοσιολογία»: Η στρατηγική Μητσοτάκη για τις κάλπες και η αντεπίθεση απέναντι σε Τσίπρα και αντιπολίτευση

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Ποια είναι η κατάσταση ένα χρόνο μετά τα θλιβερά επεισόδια σε 11+1 σημεία

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα ρύθμιση

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιουνίου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη» λέει τώρα ο καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ουγγαρία: Κανίβαλος συνέλεγε πτώματα από νεκροταφεία για να τα τρώει

06:52LIFESTYLE

Οι σειρές του καλοκαιριού – Τι βγάζουν από το συρτάρι τα κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:44ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά – Οι κλάδοι που συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα μέσα μεταφοράς

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ουγγαρία: Κανίβαλος συνέλεγε πτώματα από νεκροταφεία για να τα τρώει

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτοι οι επιστήμονες: Μετεωρίτης στην Σαχάρα αποκαλύπτει την ύπαρξη «χαμένου» πλανήτη από τις απαρχές του ηλιακού μας συστήματος

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη» λέει τώρα ο καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τι κάνουν στην Κύπρο με τους τόνους λαγοκέφαλου που πιάνουν κάθε χρόνο - Έχουν εξολοθρεύσει τεράστιους πληθυσμούς

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αντικυκλωνική κυριαρχία στον Ατλαντικό «θωρακίζει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Κατέληξε 36χρονη γιατρός μετά από επιπλοκές στον τοκετό

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα ρύθμιση

06:52LIFESTYLE

Οι σειρές του καλοκαιριού – Τι βγάζουν από το συρτάρι τα κανάλια

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω – Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή της

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: Ποια είναι η κατάσταση ένα χρόνο μετά τα θλιβερά επεισόδια σε 11+1 σημεία

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: 48ωρο με αστάθεια σε αρκετές περιοχές – Πού και πότε θα σημειωθούν καταιγίδες

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Αυτό είναι το σπίτι που βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 45χρονη - Δείτε φωτογραφίες

23:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ