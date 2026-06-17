Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον θρυλικό «Λουμούμπα» το Κονγκό απέναντι στην Πορτογαλία

Ο άνθρωπος – «άγαλμα» του Κονγκό δεν προλαβαίνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ: Ποιος είναι ο «Λουμούμπα», που έγινε εθνική υπόθεση στο Κονγκό

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον θρυλικό «Λουμούμπα» το Κονγκό απέναντι στην Πορτογαλία
AP.
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  • Ο Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα, γνωστός ως «Λουμούμπα», δεν θα παρευρεθεί στην πρεμιέρα του Κονγκό στο Μουντιάλ 2026 λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση ταξιδιού και υγειονομικών περιορισμών.
  • Ο «Λουμούμπα» παραμένει ακίνητος για 90 λεπτά, μιμούμενος το άγαλμα του πρώτου πρωθυπουργού του Κονγκό.
  • Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό συμμετέχει στο Μουντιάλ για δεύτερη φορά μετά το 1974, έχοντας περάσει από τα προκριματικά και τα πλέι
  • οφ της CAF.
  • Ο πρόεδρος του Κονγκό, Φέλιξ Τσισεκέντι, παρενέβη για να διευκολύνει την ένταξη του «Λουμούμπα» στην επίσημη αποστολή.
  • Ο «Λουμούμπα» αναμένεται να παρακολουθήσει τους επόμενους αγώνες της φάσης των ομίλων και πιθανές αναμετρήσεις νοκ άουτ αν η ομάδα προκριθεί.
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Δίχως τον εμβληματικό της φίλαθλο, Μισέλ Κούκα Μπολαντίνγκα, γνωστό ως «Λουμούμπα», θα αγωνιστεί η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ απέναντι στην Πορτογαλία (17/06, 20:00), στην πρώτη συμμετοχή της χώρας στην κορυφαία διοργάνωση από το 1974 και δεύτερη συνολικά.

Η παρουσία του Μπολαντίνγκα στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησε πρόβλημα, σε σημείο που ο πρόεδρος, Φέλιξ Τσισεκέντι, παρενέβη ώστε να επιτραπεί η ένταξη στην επίσημη αντιπροσωπεία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο διάσημος οπαδός, του οποίου η φιγούρα μιμείται το άγαλμα του Πατρίς Λουμούμπα στην Κινσάσα –του πρώτου πρωθυπουργού του ανεξάρτητου Κονγκό το 1960 και συμβόλου του αφρικανικού αντιαποικιακού αγώνα που δολοφονήθηκε το 1961– υπεβλήθη σε μία περίπλοκη διαδικασία έγκρισης και ταξιδιού, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από υγειονομικούς περιορισμούς λόγω του Έμπολα. Το αποτέλεσμα ήταν να ενταχθεί καθυστερημένα στην αποστολή, η οποία θα τον εμποδίσει να παραστεί στον εναρκτήριο αγώνα στο Χιούστον.

Αυτό που διακρίνει τον «Λουμούμπα» από οποιονδήποτε άλλο οπαδό είναι ο τρόπος που βιώνει το ποδόσφαιρο. Για 90 λεπτά, παραμένει ακίνητος, πάνω σε ένα βάθρο, με το δεξί του χέρι σηκωμένο και το βλέμμα του στραμμένο, αναπαράγοντας τη στάση του εμβληματικού αγάλματος του Λουμούμπα.

Δεν τραγουδά, δεν αντιδρά στις φάσεις, δεν διαμαρτύρεται και δεν πανηγυρίζει. Η απόλυτη σιωπή είναι το σήμα κατατεθέν του. Στην πράξη, αποτελεί μία συμβολική παράσταση που εκείνος περιγράφει ως συναισθηματική συμβολή στην ομάδα. «Στέκομαι ακίνητος επειδή πιστεύω ότι δίνει δύναμη στην ομάδα», έχει εξηγήσει.

Οι παίκτες και τα μέλη της ομοσπονδίας φαίνεται πως υπερασπίστηκαν την παρουσία του, θεωρώντας τον σύμβολο εθνικής ταυτότητας και ανθεκτικότητας, κερδίζοντας ακόμη μεγαλύτερη προσοχή από τα Μέσα ενημέρωσης όταν η κυβέρνηση του Κονγκό το υποστήριξε αυτό. Μπορεί να χάσει την πρεμιέρα, αλλά αναμένεται να παρακολουθήσει τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης των ομίλων εναντίον της Κολομβίας και του Ουζμπεκιστάν, καθώς και τυχόν αγώνες νοκ άουτ σε περίπτωση πρόκρισης.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έφτασε στο Μουντιάλ αφού χρειάστηκε να περάσει και από τη διαδικασία των πλέι–οφ της FIFA, έχοντας αποκλείσει τις Καμερούν και Νιγηρία στα πλέι–οφ της CAF έπειτα από τη δεύτερη θέση στον 2ο όμιλο των προκριματικών, πίσω από τη Σενεγάλη.

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