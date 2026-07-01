Ειρωνική σύμπτωση στον βυθό: Πλοίο με 615 τόνους άνθρακα βρέθηκε εκεί όπου θα μπουν ανεμογεννήτριες

Μερικές φορές η Ιστορία κρύβεται στα πιο απρόσμενα μέρη. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, βρισκόταν 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, περιμένοντας σχεδόν 150 χρόνια να αποκαλυφθεί.

Όλα ξεκίνησαν όταν ενεργειακή εταιρεία πραγματοποιούσε χαρτογράφηση του βυθού στα ανοιχτά της περιοχής Γκίπσλαντ, στη νοτιοανατολική Αυστραλία. Στόχος δεν ήταν κάποια αρχαιολογική ανακάλυψη, αλλά η προετοιμασία ενός τεράστιου υπεράκτιου αιολικού πάρκου με έως και 150 ανεμογεννήτριες. Κανείς δεν περίμενε ότι τα σόναρ θα εντόπιζαν ένα από τα πιο μυστηριώδη ναυάγια της αυστραλιανής ναυτικής ιστορίας.

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