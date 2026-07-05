Ασυνήθιστη κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο: Βυθίζουν τσιμεντόλιθους στη θάλασσα με σαφή στόχο

Ένα φιλόδοξο έργο αποκατάστασης στη Βόρεια Θάλασσα χρησιμοποιεί τεχνητούς υφάλους και χιλιάδες στρείδια για να αναζωογονήσει το κατεστραμμένο θαλάσσιο οικοσύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου

Newsbomb

Ασυνήθιστη κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο: Βυθίζουν τσιμεντόλιθους στη θάλασσα με σαφή στόχο
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Για χρόνια, τα θαλάσσια οικοσυστήματα είχαν ξεχαστεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν περάσει δεκαετίες χωρίς επενδύσεις ή εξειδικευμένες μελέτες γι' αυτά. Μέχρι τώρα, καθώς ένα έργο αποκατάστασης επιδιώκει, μέσω 20 κύβων-υφάλων από ανθεκτικό υλικό, να δημιουργήσει μια φυσική βάση όπου θα μπορούν να εγκατασταθούν χιλιάδες θαλάσσιοι οργανισμοί, ανακτώντας την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.

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