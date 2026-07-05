Ασυνήθιστη κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο: Βυθίζουν τσιμεντόλιθους στη θάλασσα με σαφή στόχο

Για χρόνια, τα θαλάσσια οικοσυστήματα είχαν ξεχαστεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν περάσει δεκαετίες χωρίς επενδύσεις ή εξειδικευμένες μελέτες γι' αυτά. Μέχρι τώρα, καθώς ένα έργο αποκατάστασης επιδιώκει, μέσω 20 κύβων-υφάλων από ανθεκτικό υλικό, να δημιουργήσει μια φυσική βάση όπου θα μπορούν να εγκατασταθούν χιλιάδες θαλάσσιοι οργανισμοί, ανακτώντας την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής.

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