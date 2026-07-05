Σερένα Γουίλιαμς: Πόσταρε το υγρό που βγάλαν από το γόνατό της - «Απλά... ουάου»

Snapshot Η Σερένα Γουίλιαμς αποσύρθηκε από το διπλό γυναικών στο Γουίμπλεντον λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Οι διοργανωτές μετέφεραν τον αγώνα των αδερφών Γουίλιαμς για να τους δώσουν περισσότερο χρόνο ανάρρωσης, αλλά η Σερένα δεν κατάφερε να αγωνιστεί.

Η ίδια εξέφρασε τη λύπη της για την αποχώρηση και ευχαρίστησε τη διοργάνωση και τους φιλάθλους για την υποστήριξή τους.

Η Σερένα μοιράστηκε φωτογραφίες από το υγρό που αφαιρέθηκε από το γόνατό της μετά τον αγώνα, σημειώνοντας ότι δεν αναμένεται νέο οίδημα. Snapshot powered by AI

Η Σερένα Γουίλιαμς αποσύρθηκε από το διπλό γυναικών στο Γουίμπλεντον. Η επτά φορές πρωταθλήτρια του απλού σηματοδότησε την επιστροφή της στο Grand Slam με μια ήττα στα τρία σετ από τη Μάγια Τζόινθ στο Κεντρικό Κορτ, το βράδυ της Τρίτης.

Ωστόσο, η 44χρονη τενίστρια υπέστη τραυματισμό στο γόνατο κατά τη διάρκεια αυτού του αγώνα και πλέον δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο διπλό μαζί με την αδερφή της, Βένους. Τη θέση τους στο ταμπλό θα πάρει μια ομάδα «lucky loser» (τυχερή ηττημένη), ενώ η 46χρονη Βένους θα συνεχίσει κανονικά την πορεία της στο SW19, συμμετέχοντας στο μικτό διπλό μαζί με τον Κέβιν Κράβιτζ.

Η δήλωση της Σερένα στο Instagram

Η Σερένα μοιράστηκε τα συναισθήματά της με μια ανάρτηση στο Instagram:

«Είμαι συντετριμμένη που αναγκάζομαι να αποσυρθώ από το διπλό. Η επιστροφή μου στους αγώνες ήταν ένα δώρο, και η ευκαιρία να παίξω ξανά δίπλα στη Βένους σήμαινε τα πάντα για μένα. Έκανα ό,τι μπορούσα για να είμαι έτοιμη, αλλά δυστυχώς το γόνατό μου δεν μου το επιτρέπει.

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον διευθυντή του τουρνουά, Τζέιμι Μπέικερ, και σε όλη την ομάδα της διοργάνωσης που μου έδωσαν κάθε δυνατή ευκαιρία να αγωνιστώ εδώ. Ευχαριστώ τους φιλάθλους για την απίστευτη υποστήριξή τους, η οποία έκανε αυτή την επιστροφή τόσο σημαντική... Το μόνο που μπορώ να πω είναι: μείνετε συντονισμένοι, έρχομαι σε μια πόλη κοντά σας!

Η φωτογραφία με τις σύριγγες δείχνει το υγρό που μου αφαίρεσαν από το γόνατο μετά τον αγώνα μου στο απλό... ουάου! Τα καλά νέα είναι ότι το γόνατό μου δεν αναμένεται να πρηστεί ή να μαζέψει ξανά τόσο υγρό. Τα κακά νέα είναι ότι, όσο κι αν προσπάθησα, απλά δεν μπόρεσα να το προετοιμάσω έγκαιρα για το διπλό».

Η διευκόλυνση από τους διοργανωτές

Οι διοργανωτές του Γουίμπλεντον έκαναν μια εξαίρεση στους κανονισμούς για να δώσουν στη Σερένα κάθε πιθανή ευκαιρία να αγωνιστεί. Παρόλο που οι αγώνες του πρώτου γύρου για το διπλό γυναικών είχαν προγραμματιστεί για την Πέμπτη και την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδας, ο διευθυντής του τουρνουά μετέφερε το παιχνίδι των αδερφών Γουίλιαμς για το Σάββατο, ώστε να τους εξασφαλίσει επιπλέον χρόνο ανάρρωσης.

Η αρχική αισιοδοξία και η ενημέρωση της ομάδας της

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Σερένα είχε ενημερώσει την ομάδα της ότι παρέμενε αισιόδοξη για την κοινή της παρουσία στο κορτ με την αδερφή της. Συγκεκριμένα, είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ένιωσα τόσο όμορφα που επέστρεψα. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για τη wild card — και ακόμα πιο ευγνώμων που οι κόρες μου είδαν ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσεις αυτό που αγαπάς.

Ένιωσα κάποιες ενοχλήσεις ("τσιμπήματα") στο γόνατο προς το τέλος του πρώτου σετ, αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να είμαι έτοιμη για το διπλό.

Συγχαρητήρια στη Μάγια για τον υπέροχο αγώνα και ευχαριστώ όλους όσοι βρέθηκαν εκεί και μου έδειξαν τόση αγάπη. Αυτό το συναίσθημα δεν πρόκειται να παλιώσει ποτέ».

Παράλληλα, η ατζέντισσά της, Τζιλ Σμόλερ, είχε δηλώσει: «Η Σερένα ένιωσε ενοχλήσεις στο δεξί της γόνατο στο τέλος του πρώτου σετ. Για τον λόγο αυτό, οι ιατρικές ομάδες του Γουίμπλεντον και της WTA της συνέστησαν να μην προχωρήσει σε δηλώσεις στα ΜΜΕ.

Αποχώρησε από τις εγκαταστάσεις εκείνο το βράδυ χωρίς να χρειάζεται βοήθεια και κάνει τα πάντα για να είναι έτοιμη για τον αγώνα της στο διπλό αργότερα μέσα στην εβδομάδα».

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