Ύποπτο αντικείμενο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Διακόπηκε η κυκλοφορία
Σε ποια σημεία έχει διακοπεί η κυκλοφορία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ύποπτο αντικείμενο (βαλίτσα) εντοπίστηκε σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, με αποτέλεσα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, η διακοπή ισχύει:
Στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Δορυλαίου.
Στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισίας, από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία έπειτα από τροχαίο
12:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νεαρός έσπασε κάθε ρεκόρ: 15χρονος ψάρεψε 162 λαγοκέφαλους
08:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες
07:19 ∙ LIFESTYLE