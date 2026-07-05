Ύποπτο αντικείμενο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Διακόπηκε η κυκλοφορία

Ύποπτο αντικείμενο (βαλίτσα) εντοπίστηκε σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, με αποτέλεσα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Συγκεκριμένα, η διακοπή ισχύει:

Στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος της οδού Δορυλαίου.

Στο ρεύμα προς Λεωφόρο Κηφισίας, από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

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