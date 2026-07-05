Θεσσαλονίκη: Έκανε ελιγμούς με το ΙΧ, έπεσε σε τέσσερα παρκαρισμένα οχήματα και τραυμάτισε πεζούς

Συνελήφθη τα ξημερώματα σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης ένας 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια να συγκρουστεί με δύο πεζούς, με συνέπεια τον τραυματισμό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ικάρων, κοντά στη Σχολή Δικαστών. Τον 22χρονο οδηγό εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

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