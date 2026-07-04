Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στα Βραχνέικα – Τραυματίστηκε σοβαρά ο δικυκλιστής

Snapshot Στα Βραχνέικα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών

Πύργου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο μεταξύ ΙΧ και μηχανής.

Ο 35χρονος δικυκλιστής, υπάλληλος φυλακών, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και τα άκρα.

Ο οδηγός του ΙΧ έκανε στροφή για να μπει σε σπίτι όταν συγκρούστηκε με τη μηχανή που κατευθυνόταν προς Πάτρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία Πατρών διενεργεί έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στα Βραχνέικα λίγο πριν τις γραμμές.

Ο οδηγός ΙΧ με κατεύθυνση προς Κ. Αχαΐα έκανε στροφή για να μπει σε σπίτι και εκείνη τη στιγμή δίκυκλο που οδηγούσε ένας 35χρονος υπάλληλος των φυλακών, εκινείτο προς Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το αυτοκίνητο χτύπησε τη μηχανή με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εκτιναχθεί και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι αλλά και τα άκρα. Επί τόπου έφθασε ασθενοφόρο και οι διασώστες τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο.

Έρευνες διενεργεί η Τροχαία Πατρών.

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