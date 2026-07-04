Χανιά: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο λόγω φωτιάς - Ξεκίνησε από κουζινάκι

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε ξενοδοχείο στα Χανιά, στην πλατεία 1866, από κουζινάκι δωματίου.

Η πυροσβεστική έφτασε γρήγορα με έξι οχήματα και 12 πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί.

Το ξενοδοχείο εκκενώθηκε προληπτικά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από μια οικογένεια Αμερικανών που μόλις είχαν κάνει τσεκ άουτ.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε ξενοδοχείο στα Χανιά, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε κατάλυμα που βρίσκεται στην πλατεία 1866, στο κέντρο της πόλης. Οι ένοικοι της σουίτας, μια οικογένεια Αμερικανών πήγαν να πάρουν τα πράγματα τούς, είδαν τους καπνούς και ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες και εκείνοι την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, που προχώρησαν στην άμεση κατάσβεση της φωτιάς, ενώ εκκενώθηκε και προληπτικά το ξενοδοχείο. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κουζινάκι δωματίου. Έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

Όπως ανέφερε στο zarpanews.gr η Αμερικανίδα που μόλις είχε κάνει τσεκ άουτ με τον σύζυγο και την κόρη της, ο άνδρα της προσπάθησε να ειδοποιήσει και τους άλλους ενοίκους καθώς δύο ακόμη οικογένειες φίλων τους, είχαν προγραμματίσει να μείνουν για δύο επιπλέον ημέρες. Για καλή τους τύχη, εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην παραλία και δεν προκλήθηκε πανικός.

Ο Αντιπύραρχος, Κωνσταντίνος Μπόμπορης, αναπληρωτής Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας που βρέθηκε άμεσα στο σημείο με έξι οχήματα και 12 πυροσβέστες, θέτοντας άμεσα την φωτιά υπό έλεγχο, πριν αυτή επεκταθεί.

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