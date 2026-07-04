Παραλίγο τραγωδία στον Πύργο: Σώθηκαν από πνιγμό δύο αδέρφια 12 και 15 ετών στη Σπιάντζα

Snapshot Δύο αδέρφια ηλικίας 12 και 15 ετών κινδύνευσαν να πνιγούν στην παραλία της Σπιάντζας στον Πύργο.

Ναυαγοσώστης και διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας, με δίπλωμα ναυαγοσώστη, διέσωσαν τα παιδιά από τα κύματα.

Τα παιδιά είχαν τις αισθήσεις τους όταν τους εντόπισαν και τους μετέφεραν στην ακτή.

Ασθενοφόρο κλήθηκε άμεσα και μετέφερε τα παιδιά στο νοσοκομείο του Πύργου. Snapshot powered by AI

Μάχη μέσα στα κύματα, έδωσαν ένας ναυαγοσώστης και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας αλλά με δίπλωμα ναυαγοσώστη, στην παραλία της Σπιάντζας στον Πύργο, για να βγάλουν από τη θάλασσα δύο παιδιά που κινδύνεψαν να πνιγούν.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, πρόκειται για ένα 12χρονο κορίτσι και ένα 15χρονο αγόρι, τα οποία παρασύρθηκαν από τα δυνατά ρεύμα και ήπιαν θαλασσινό νερό.

Ο ναυαγοσώστης και ο διασώστης κατάφεραν να τα εντοπίσουν και να τα βγάλουν στην ακτή διαδοχικά, μιας και αρχικά υπήρχε αναφορά για ένα παιδί σε κίνδυνο. Σημειώνεται ότι και τα δύο παιδιά είχαν τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που τα παρέλαβε για τα μεταφέρει στο νοσοκομείο του Πύργου.

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