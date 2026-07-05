Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε τζαμαρία έπειτα από τροχαίο

Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη συμβολή των οδών Αγίου Ανδρέου και Πατρέως, στην Πάτρα, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν, έπειτα από παραβίαση φωτεινού σηματοδότη.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρέσυρε τα προστατευτικά κολωνάκια, πριν καταλήξει στη γυάλινη πρόσοψη γνωστού κομμωτηρίου επί της Αγίου Ανδρέου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στη βιτρίνα του καταστήματος. Από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός πεζού.

Οι οδηγοί βγήκαν σώοι από τα αυτοκίνητα, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.

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