Συμπτώματα χαμηλού νατρίου στο αίμα και πώς να το αυξήσετε με ασφάλεια

Το χαμηλό νάτριο μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο πριν συνειδητοποιήσετε τι συμβαίνει.

Newsbomb

Συμπτώματα χαμηλού νατρίου στο αίμα και πώς να το αυξήσετε με ασφάλεια
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ΥΓΕΙΑ
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Το νάτριο είναι ένας ηλεκτρολύτης που βοηθά στον έλεγχο της ισορροπίας των υγρών, των νευρικών σημάτων και της μυϊκής λειτουργίας. Όταν το νάτριο στο αίμα πέσει πολύ χαμηλά, η πάθηση ονομάζεται υπονατριαιμία και μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, τους μύες και την καρδιά.

Το χαμηλό νάτριο δεν προκαλείται πάντα από την κατανάλωση πολύ λίγου αλατιού. Συχνά συμβαίνει όταν το σώμα έχει πολύ νερό σε σύγκριση με το νάτριο ή όταν κάποια ασθένεια, φάρμακα ή ορμονικά προβλήματα διαταράσσουν την ισορροπία των υγρών.

Ποια είναι τα συμπτώματα του χαμηλού νατρίου;

Τα συμπτώματα χαμηλού νατρίου μπορεί να είναι ήπια στην αρχή ή να εμφανιστούν ξαφνικά εάν το νάτριο πέσει γρήγορα. Ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, επειδή οι μεταβολές στο νάτριο επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό κινείται μέσα και έξω από τα κύτταρα.

Πιθανά συμπτώματα:

  1. Ναυτία ή έμετος
  2. Πονοκέφαλος
  3. Κόπωση ή χαμηλή ενέργεια
  4. Μυϊκές κράμπες, σπασμοί ή αδυναμία
  5. Σύγχυση, ευερεθιστότητα ή γενικευμένη ανησυχία
  6. Νωθρότητα
  7. Κακή όρεξη
  8. Ζάλη ή προβλήματα ισορροπίας
  9. Κρίση ή απώλεια συνείδησης (σε σοβαρές περιπτώσεις)

Τα ήπια συμπτώματα μπορεί εύκολα να εκληφθούν ως αφυδάτωση, άγχος, λοίμωξη ή παρενέργειες φαρμάκων. Η σύγχυση, οι κρίσεις, η λιποθυμία και η σοβαρή υπνηλία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επείγοντα προειδοποιητικά σημάδια.

Τι προκαλεί την πτώση των επιπέδων νατρίου;

Το χαμηλό νάτριο συνήθως αντανακλά μια ανισορροπία νερού και νατρίου, όχι απλώς μια έλλειψη αλατιού στη διατροφή. Συχνές αιτίες είναι:

  • έμετος
  • διάρροια
  • έντονη εφίδρωση
  • υπερβολική κατανάλωση νερού
  • νεφρική νόσος
  • καρδιακή ανεπάρκεια
  • ηπατική νόσος
  • ορμονικές παθήσεις

Κάποια φάρμακα μπορούν επίσης να συμβάλουν. Τα διουρητικά, ορισμένα αντικαταθλιπτικά, ορισμένα φάρμακα για επιληπτικές κρίσεις και ορισμένα παυσίπονα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο. Οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι επειδή είναι πιο πιθανό να λαμβάνουν αυτά τα φάρμακα ή να έχουν χρόνιες παθήσεις.

Η άσκηση αντοχής μπορεί επίσης να προκαλέσει χαμηλή πρόσληψη νατρίου εάν ένα άτομο πίνει μεγάλες ποσότητες απλού νερού χωρίς να αναπληρώσει τους ηλεκτρολύτες.

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Πώς μπορεί η χαμηλή πρόσληψη νατρίου να επηρεάσει την υγεία;

Όταν το νάτριο πέσει απότομα μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε σύγχυση, επιληπτικές κρίσεις, κώμα και, σε σοβαρές περιπτώσεις, θάνατο. Η χρόνια χαμηλή πρόσληψη νατρίου μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσεων, αδυναμίας, κακής συγκέντρωσης και καταγμάτων, ειδικά σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Ο κίνδυνος εξαρτάται από τον αριθμό, την ταχύτητα της πτώσης και τη συνολική υγεία του ατόμου. Ένα ελαφρώς χαμηλό επίπεδο, που διαπιστώνεται σε ρουτίνα εξέτασης αίματος, διαφέρει από μια ξαφνική πτώση με νευρολογικά συμπτώματα.

Πώς μπορούν να βελτιωθούν με ασφάλεια τα επίπεδα νατρίου;

Η ασφαλής προσέγγιση εξαρτάται από την αιτία. Μην προσπαθήσετε να διορθώσετε τη χαμηλή πρόσληψη νατρίου, τρώγοντας πολύ αλάτι ή λαμβάνοντας δισκία νατρίου, εκτός εάν το συστήσει γιατρός.

Πιθανές θεραπείες μπορεί να περιλαμβάνουν προσαρμογή φαρμάκων, αντιμετώπιση εμέτου ή διάρροιας, περιορισμό υγρών, χρήση διαλυμάτων ενυδάτωσης από το στόμα, διόρθωση ορμονικών προβλημάτων ή χορήγηση ενδοφλέβιας πρόσληψης νατρίου στο νοσοκομείο. Οι σοβαρές περιπτώσεις απαιτούν στενή παρακολούθηση των εξετάσεων αίματος, επειδή η πολύ γρήγορη αύξηση του νατρίου μπορεί να βλάψει το νευρικό σύστημα.

Εάν ακολουθείται από έντονη εφίδρωση, έμετο ή διάρροια, ένα ποτό ενυδάτωσης από το στόμα μπορεί να βοηθήσει στην αναπλήρωση τόσο των υγρών όσο και των ηλεκτρολυτών. Εάν η χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο οφείλεται σε καρδιακή, νεφρική ή ηπατική νόσο, η επιπλέον κατανάλωση αλατιού ή υγρών μπορεί να είναι επιβλαβής, επομένως η ιατρική συμβουλή είναι απαραίτητη.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια για:

  • σύγχυση
  • επιληπτικές κρίσεις
  • λιποθυμία
  • σοβαρή αδυναμία
  • σοβαρό πονοκέφαλο
  • επαναλαμβανόμενους εμετούς
  • δυσκολία στην αφύπνιση
  • ξαφνική επιδείνωση των συμπτωμάτων

Κλείστε ραντεβού για ιατρική εξέταση εάν έχετε επίμονη κόπωση, κράμπες, ναυτία, ζάλη ή πρόσφατη μη φυσιολογική εξέταση αίματος νατρίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν λαμβάνετε διουρητικά, αντικαταθλιπτικά, φάρμακα για επιληπτικές κρίσεις ή έχετε νεφρική, καρδιακή, ηπατική ή ορμονική νόσο.

νατριο

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο το ίδιο με την αφυδάτωση;

Όχι. Η αφυδάτωση σημαίνει ότι το σώμα έχει χάσει πάρα πολλά υγρά. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο σημαίνει ότι η συγκέντρωση νατρίου στο αίμα είναι πολύ χαμηλή, κάτι που μπορεί να συμβεί με αφυδάτωση, υπερενυδάτωση ή ορισμένες ασθένειες.

Μπορεί η υπερβολική κατανάλωση νερού να προκαλέσει χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο;

Ναι. Η υπερβολική κατανάλωση νερού μπορεί να αραιώσει το νάτριο στο αίμα, ειδικά κατά τη διάρκεια άσκησης αντοχής ή όταν το σώμα δεν μπορεί να αποβάλει το νερό κανονικά.

Πρέπει να τρώω περισσότερο αλάτι εάν το νάτριό μου είναι χαμηλό;

Όχι χωρίς ιατρική συμβουλή. Ορισμένες αιτίες απαιτούν αναπλήρωση νατρίου, αλλά άλλες απαιτούν περιορισμό υγρών ή θεραπεία μιας υποκείμενης πάθησης.

Συμπέρασμα

Το χαμηλό νάτριο στο αίμα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, που κυμαίνονται από ναυτία, πονοκέφαλο και κράμπες έως σύγχυση, επιληπτικές κρίσεις και κώμα. Η ασφαλέστερη θεραπεία εξαρτάται από το γιατί το νάτριο είναι χαμηλό και πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα.

Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια αλλά επίμονα, είναι σημαντική μια εξέταση αίματος και μια πιθανή αναθεώρηση της φαρμακευτικής αγωγής. Εάν τα συμπτώματα περιλαμβάνουν σύγχυση, επιληπτικές κρίσεις ή απώλεια συνείδησης, το χαμηλό νάτριο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγές:
mayoclinic.org
medlineplus.gov
merckmanuals.com
clevelandclinic.org

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