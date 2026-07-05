Νέα Δημοκρατία για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα: «Κάποιοι έπαιξαν με την τύχη της πατρίδας μας»

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία δημοσίευσε βίντεο για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015, αναδεικνύοντας τις κρίσιμες στιγμές και συνέπειες εκείνης της περιόδου.

Το βίντεο παρουσιάζει την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος από τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τις ουρές στα ΑΤΜ και το κλίμα αβεβαιότητας.

Η παράταξη υπογραμμίζει το μήνυμα ότι δεν ξεχνά όσους διαχειρίστηκαν επικίνδυνα την τύχη της χώρας και της κοινωνίας.

Τονίζεται η ανάγκη για υπευθυνότητα και σταθερότητα στην οικονομική διαχείριση της Ελλάδας μετά τις πολιτικές επιλογές του 2015. Snapshot powered by AI

Η Νέα Δημοκρατία δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοψήφισμα του 2015. Το βίντεο αναδεικνύει τις κρίσιμες στιγμές εκείνης της περιόδου, υπογραμμίζοντας τις συνέπειες των αποφάσεων που επηρέασαν την ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Στο βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων, που αναρτήθηκε στη σελίδα της Νέας Δημοκρατίας στο Facebook, αποτυπώνονται οι σημαντικές στιγμές που σημάδεψαν το δημοψήφισμα του 2015. Με κεντρικό σημείο την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος από τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το οπτικοακουστικό υλικό δείχνει τις μεγάλες ουρές στα ATM, το κλίμα αβεβαιότητας που κυριάρχησε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της εποχής.

Η Νέα Δημοκρατία επισημαίνει μέσα από το βίντεο το μήνυμα «Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας». Με αυτό τον τρόπο, η παράταξη υπενθυμίζει τις επιπτώσεις που προέκυψαν από τις πολιτικές επιλογές εκείνης της περιόδου, τονίζοντας την ανάγκη για υπευθυνότητα και σταθερότητα στην οικονομική διαχείριση της χώρας.