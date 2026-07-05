Φινάλε και για τις εκπομπές του ΣΚ - Ποιες θα συνεχιστούν

Snapshot Ο Νίκος Μάνεσης ολοκληρώνει την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA και επιστρέφει τον Σεπτέμβριο.

Η Ναταλία Γερμανού συνεχίζει το «Καλύτερα δε γίνεται!» με αλλαγές στα πρόσωπα και στο περιεχόμενο για την επόμενη χρονιά.

Το «Your Face Sounds Familiar» στον ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται με τον μεγάλο τελικό.

Η εκπομπή «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ με τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο θα συνεχιστεί την επόμενη χρονιά με ενημερωτικό χαρακτήρα.

Το «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN ολοκληρώνεται, ενώ το μέλλον των παρουσιαστών Λάμπρου Κωνσταντάρα και Ιωάννας Μαλέσκου παραμένει αβέβαιο. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι «αποχαιρετισμοί» στην ελληνική τηλεόραση, καθώς σήμερα ολοκληρώνονται και αρκετές από τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Κάποιοι από τους τηλεαστέρες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους για του χρόνου, κάποιοι άλλοι παραμένει άγνωστο πού θα βρεθούν.

Χαρακτηριστικά, αυλαία θα πέσει για την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA. Ο Νίκος Μάνεσης ολοκληρώνει μία ακόμη επιτυχημένη σεζόν, δίνοντας ξανά ραντεβού τον Σεπτέμβρη. Το μεσημέρι, η Ναταλία Γερμανού θα ευχηθεί «καλό καλοκαίρι» στους τηλεθεατές. Αν και το τελευταίο διάστημα ακούστηκαν διάφορα σενάρια για το μέλλον του «Καλύτερα δε γίνεται!», το μαγκαζίνο θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά με αλλαγές. Κάποια από τα πρόσωπα θα αποχωρήσουν, ενώ «μαγειρεύονται» ενδιαφέρουσες προσθήκες… και επιστροφές. Η παρουσιάστρια, πάντως, κατάφερε και φέτος να κόψει πρώτη το νήμα της τηλεθέασης αποδεικνύοντας ότι αποτελεί διαχρονικά αξία στο χρηματιστήριο της TV.

Στη βραδινή ζώνη του ΑΝΤ1, το «Your Face Sounds Familiar» ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις στον μεγάλο τελικό. Το σόου, που αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν για το κανάλι του Αμαρουσίου, ολοκληρώνεται και σίγουρα μπαίνει στη λίστα με τα νικητήρια προγράμματα. Απόψε, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Biased Beast, ο Μέμος Μπεγνής και η Μαριλού Κατσαφάδου, ύστερα από 11 απαιτητικές εβδομάδες γεμάτες προκλήσεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις, έφτασαν στον τελικό και είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα στη σπουδαιότερη βραδιά της σεζόν. Στην παρουσίαση, ο Σάκης Ρουβάς θα δώσει, για ακόμη μία φορά, τον παλμό της βραδιάς με τη μοναδική του ενέργεια, τη σκηνική του άνεση και την αμεσότητά του, οδηγώντας κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους σε ένα φινάλε αντάξιο του κορυφαίου σόου μεταμορφώσεων. Στις θέσεις τους θα βρίσκονται και τα τέσσερα αγαπημένα μέλη της κριτικής επιτροπής, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη, οι οποίοι θα απολαύσουν τις τελευταίες μεταμορφώσεις της σεζόν, θα σχολιάσουν τις ερμηνείες των διαγωνιζομένων και θα συμβάλουν, με το χιούμορ, την εμπειρία και την ξεχωριστή τους ματιά, σε αυτή την αξέχαστης τηλεοπτική βραδιά.

Στις 14.30, η Μάρτζυ Λαζάρου και ο Δημήτρης Πανόπουλος θα υποδεχτούν το κοινό στο τελευταίο «Weekend Live» της χρονιάς, στον ΣΚΑΪ. Το δίδυμο έχει πάρει το πράσινο φως για του χρόνου, ωστόσο η εκπομπή θα έχει καθαρά ενημερωτική προσέγγιση.

Όσον αφορά στο OPEN; Σήμερα, ολοκληρώνεται το «Ραντεβού το ΣΚ». Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου αφήνουν πίσω τους μία δύσκολη χρονιά, καθώς για τη συνεργασία τους ακούστηκαν διάφορα. Άγνωστο παραμένει το τι θα κάνουν την επόμενη σεζόν, καθώς ο παρουσιαστής μπορεί να έχει συμβόλαιο όμως ακόμη δεν έχει κλειδώσει κάτι συγκεκριμένο. Συζητήσεις κάνει και η Ιωάννα Μαλέσκου με τα στελέχη του καναλιού, με τις οριστικές συμφωνίες να αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Διαβάστε επίσης