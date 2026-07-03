Κατερίνα Καινούργιου: «Η πιο σημαντική χρονιά για μένα» - Φινάλε για τη «Super Katerina»

Η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Katerina» του ALPHA, όπως και οι

υπόλοιπες πρωινές εκπομπές, ολοκλήρωσαν για τη σεζόν.



Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, που

κάνει για εκείνη τη φετινή τηλεοπτική σεζόν ξεχωριστή: «Είπα και στην

αρχή της εκπομπής ότι αυτή η χρονιά ήταν πολύ σημαντική για μένα. Δεν

έχει να κάνει με την επιτυχία της εκπομπής. Και 0 να κάναμε, οι άνθρωποι

εδώ και της διοίκησης του σταθμού, μου στάθηκαν τόσο πολύ. Είναι μια

χρονιά που δε θα ξεχάσω ποτέ, ήταν το όνειρο της ζωής μου να γίνω

μανούλα. Ήρθα εδώ τον Σεπτέμβριο ούσα έγκυος στους πρώτους μήνες της

εγκυμοσύνης, τον Απρίλιο έφερα το κοριτσάκι μου στον κόσμο.



Όλους αυτούς τους μήνες, όλοι οι άνθρωποι εδώ με πρόσεξαν πάρα πολύ, με

απίστευτη κατανόηση, φροντίδα. Είχα μια πολύ ωραία εγκυμοσύνη και μια

πολύ ωραία μετά γέννα και τώρα είμαι εδώ, μανούλα, πιο ευτυχισμένη και

πλήρης από ποτέ. Όσα πράγματα κι αν κάνω τηλεοπτικά, είτε επιτυχίες,

είτε αποτυχίες, αυτή η χρονιά θα είναι για πάντα χαραγμένη μέσα μου πολύ

ξεχωριστά».



Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η εκπομπή θα συνεχίσει του

χρόνου με την ίδια ακριβώς σύνθεση, δίνοντας τέλος στα σενάρια που

έκαναν λόγο για αλλαγή μελών στο πάνελ και αποχωρήσεις.

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