Ζεφύρι: Η πολυτελής ζωή των απατεώνων που παρίσταναν τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ – Τι τους πρόδωσε

Συνολικά συνελήφθησαν 7 μέλης της «οικογενειακής επιχείρησης» μεταξύ των οποίων και οι 2 αρχηγοί

Newsbomb

Ζεφύρι: Η πολυτελής ζωή των απατεώνων που παρίσταναν τα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ – Τι τους πρόδωσε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαρθρώθηκε στο Ζεφύρι εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενη υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.
  • Συνελήφθησαν επτά μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών δύο αρχηγοί και τηλεφωνητές, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.
  • Η οργάνωση είχε δράση από τον Μάρτιο του 2026 και απέκτησε παράνομο οικονομικό όφελος άνω των 1,6 εκατ. ευρώ.
  • Τα μέλη καλούσαν καθημερινά τα θύματα, τα έπειθαν να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία και τα παραλάμβαναν.
  • Κατασχέθηκαν κινητά, καρτοκινητά, τηλεφωνικοί κατάλογοι, χρυσά κοσμήματα και αυτοκίνητο, ενώ η έρευνα για το πλήρες εύρος της δράσης συνεχίζεται.
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Μεγάλη επιτυχία της ΕΛΑΣ που κατάφερε να εξαρθρώσει εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες τα μέλη της οποίας υποδύονταν τους υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ και τους λογιστές.

Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (1/7) κατάφεραν να εντοπίσουν το «τηλεφωνικό κέντρο» της εγκληματικής οργάνωσης και να συλλάβουν επτά μέλη της μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη και τους «τηλεφωνητές».

Η οργάνωση λειτουργούσε ως «οικογενειακή επιχείρηση», καθώς όλα τα μέλη συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και προέρχονταν από την ίδια κοινωνική ομάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατ. ευρώ.

Οι αναρτήσεις που τους «πρόδωσαν»

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν την παράνομη δράση τους μετά από αναρτήσεις που έκαναν στα social media τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μέσα από τις οποίες διαφήμιζαν χρήματα και κοσμήματα που αποσπούσαν με την παράνομη δράση τους από τους.

Σε εικόνες που βρέθηκαν στα κινητά τους, φαίνονται οι κατηγορούμενοι να ποζάρουν με χρυσές λίρες, με δεσμίδες χαρτονομισμάτων και με πανάκριβα ρολόγια.

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Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση είχε αναπτύξει διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

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Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας.

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Στη συνέχεια έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους, απ' όπου τα παραλάμβαναν προφασιζόμενοι ότι έπρεπε να καταμετρηθούν ή να εκτιμηθούν.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι «τηλεφωνητές» ήταν υπεύθυνοι για την αναζήτηση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά την εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου και τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.

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Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

  • 13 κινητά τηλέφωνα,
  • 3 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας,
  • 13 αποκομμένα φύλλα ονομαστικού τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία πολιτών, στα οποία είχαν γίνει σκόπιμες επισημάνσεις,
  • 2 χρυσά βραχιόλια, 4 μενταγιόν, 1 χρυσή αλυσίδα και
  • αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.

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