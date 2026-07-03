Απονομή του τροπαίου νικητών στο Rally Acropolis με το έργο της ζωγράφου Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη

Τους νικητές τους φετινού ΕΚΟ Rally Acropolis 2026 και συγκεκριμένα το πλήρωμα του Ανδρέα Ι. Βαρδινογιάννη“FLANDY” και Κώστα Στεφανή του Ford Fiesta Rally3 που τερμάτισαν στην 3η θέση της κατάταξης του WRC3, παγκόσμιου πρωταθλήματος για αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally3, βράβευσε η Μίνα Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, την Κυριακή 28 Ιουνίου.

Κώστας Στεφανής, Ανδρέας Ι. Βαρδινογιάννης, Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη

Κώστας Στεφανής, Ανδρέας Ι. Βαρδινογιάννης, Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη

Σημειώνεται πως η κυρία Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη είναι δημιουργός του επίσημου επάθλου του Rally Acropolis 2026.

Το βραβείο που δημιούργησε και παρέδωσε η διακεκριμένη εικαστικός Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη μετά το τέλος του αγώνα, απεικονίζει σε πρώτο πλάνο την Ακρόπολη.

Ο πίνακας της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη που αποτυπώνεται στο τρόπαιο των νικητών του Rally Acropolis 2026

Την ίδια ημέρα, παρουσιάστηκε στο νέο χώρο του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου στο Λουτράκι, η έκθεση των έργων της ζωγράφου, όπου αναδείχθηκε η σχέση της με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η έμπνευση πίσω από το έργο που συνόδευσε τους φετινούς νικητές του Rally Acropolis 2026 και ο τρόπος με τον οποίο η τέχνη μπορεί να αποτυπώσει την ταχύτητα, την ένταση και το συναίσθημα ενός αγώνα.

Η κ.Γεωργία Σαμαρά, πρόεδρος του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ), μίλησε για την τέχνη που «εξελίσσεται» έχοντας κοντά της μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Το ΙΒΠ, ένα ίδρυμα με μεγάλη ιστορία και προσφορά που ξεκίνησε από το Ναύπλιο και τώρα επεκτάθηκε στο Λουτράκι, θα παρουσιάζει τα έργα της Μίνας Παπαθεοδώρου Βαλυράκη στο νέο χώρο της γκαλερί του.

Γεωργία Σαμαρά

Η Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, δημιουργός του τρόπαιου για το «Ράλλυ Ακρόπολις 2026» δήλωσε σχετικά:

«Τα τελευταία χρόνια ο Παρθενώνας – η Ακρόπολη των Αθηνών, ο συμβολισμός της, η τάξη, το μέτρο, η αρμονία, η Ελλάδα, ο πολιτισμός μας, έχουν αποτελέσει τον πυρήνα της ζωγραφικής μου.

Σε εικαστικό επίπεδο, έχει ενταχθεί στη θεματολογία μου και έχει ταξιδέψει σε μήκη και πλάτη, όπως στα γραφεία της Ελληνικής Πρεσβείας στην Washington DC, σε μουσεία, σε ιδιωτικές συλλογές ανά τον κόσμο και στο Εθνολογικό Μουσείο του Ναυπλίου, ως εμβληματικό έργο του Ιδρύματος Βασίλη Παπαντωνίου-Ι.Β.Π.

Το RALLY ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – το RALLY ΤΩΝ ΘΕΩΝ

Κάτω από τον Ιερό Βράχο, 2.500 χρόνια πριν, ξεκινούσε η πομπή των Παναθηναίων, με συμβολισμούς μόνο ειρηνικά πρόσημα. Οι ιππείς, τα τέθριππα, ξεκινούσαν από τον Κεραμεικό, την Ιερά Οδό και κατέληγαν στον Παρθενώνα να τιμήσουν την Αθηνά Παλλάδα.

73 χρόνια πριν, το 1953 ξεκίνησε τον αγώνα του κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και συνεχίζει. Σε εικαστικό και συμβολικό επίπεδο για μένα, είναι ο εγγύτερος συμβολισμός για τους νικητές του αγώνα.

Δεν μπορεί να αποκλίνει από αυτό καθ’ αυτό το μνημείο-σύμβολο του μέτρου, της αρμονίας, της ειρήνης, της ευγενούς άμιλλας.

Μέσα από αυτόν τον συλλογισμό μου, μόνο ο Παρθενώνας ως παγκόσμιο σύμβολο της Δημοκρατίας και του μέτρου, θα μπορούσε να αποτελέσει το τρόπαιο για τους αγώνες και τους νικητές του ιστορικού αυτού RALLY που ξεκίνησε κάτω από τον Ιερό Βράχο και συνεχίζει την πορεία του μέσα στα χρόνια, για 73 συναπτά έτη».

Φωτογραφίες από την έκθεση των έργων της Μίνας Παπαθεοδώρου - Βαλυράκη στο Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου

Γεωργία Σαμαρά, Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη, Γεωργία Σαμαρά