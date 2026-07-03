Ηράκλειο: Στα Δικαστήρια ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι

Ο 58χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες με κυριότερη εκείνη της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση

Γιάννης Καλύβας

Ηράκλειο: Στα Δικαστήρια ο 58χρονος που κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι
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  • Ο 58χρονος κατηγορείται για απόπειραρωποκτον από πρόθεση σερεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος 8χρονου παιδιού.
  • Το περιστατικό συνέβη όταν ο 58χρονος, εξοργισμένος από τον θόρυβο που προκάλεσαν δύο αδέλφια, προσπάθησε να πνίξει το 8χρονο με μαξιλάρι.
  • Η μητέρα των παιδιών κατήγγειλε ότι ο 58χρονος χαστούκισε και έσπρωξε το παιδί πριν επιχειρήσει να το πνίξει.
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και ο 8χρονος χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη.
  • Ο 58χρονος παραπέμφθηκε σε απολογία και αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για απειλή και εξύβριση.
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Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής ο 58χρονος που κατηγορείται για το σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος ενός 8χρονου αγοριού, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για τα όσα του αποδίδονται.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ οι διαστάσεις που έχει λάβει είναι πλέον εξαιρετικά σοβαρές, καθώς σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων συνοδεία αστυνομικών, με το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην απολογία του και στις εξηγήσεις που αναμένεται να δώσει για το περιστατικό που καταγγέλλεται ότι παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία με θύμα ένα μικρό παιδί.

Ο 58χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του 8χρονου παιδιού, καθώς και για απειλή και εξύβριση κατά συρροή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε όταν τα δύο αδέλφια καβγάδισαν μεταξύ τους και βρόντηξαν μια πόρτα, γεγονός που φέρεται να εξόργισε τον 58χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού, ο οποίος διαμένει στον ίδιο χώρο.

Σύμφωνα με όσα έχει περιγράψει η μητέρα, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά αφότου έφυγε από το σπίτι για να μεταβεί στην εργασία της, αφήνοντας τα παιδιά μόνα, υπό την επίβλεψη γειτόνισσας. Όπως ανέφερε, είχε αφήσει το κλειδί στην εξώπορτα ώστε τα παιδιά να μην μείνουν έξω από το σπίτι σε περίπτωση ανάγκης. Κατά την ίδια, ο 58χρονος εκμεταλλεύτηκε την απουσία της, μπήκε στο σπίτι και κινήθηκε εναντίον του 8χρονου, μπροστά μάλιστα στον 11χρονο αδελφό του, ο οποίος παρακολούθησε έντρομος όσα ακολούθησαν.

Η 35χρονη έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με έντονη εμμονή στους θορύβους και ειδικά στην πόρτα που βρόντηξαν τα παιδιά. Όπως κατήγγειλε, ο 58χρονος αρχικά χαστούκισε το 8χρονο αγόρι και στη συνέχεια το έσπρωξε στον καναπέ, επιχειρώντας να το πνίξει με ένα μαξιλάρι, πιέζοντάς του το πρόσωπο.

«Ο μικρός είναι πολύ στρεσαρισμένος. Είμαστε μια μικρή κοινωνία και η υπόθεση έχει ήδη γίνει γνωστή. Όλοι τον ρωτούν τι συνέβη και αυτό τον επηρεάζει ακόμη περισσότερο. Έχουν περάσει μόλις δύο 24ωρα από το περιστατικό, όμως θα πρέπει να συμβουλευτούμε παιδοψυχολόγο για να το ξεπεράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα, περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού και της οικογένειας.

Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας της, η ίδια σημείωσε: «Είχα αφήσει το κλειδί στην εξώπορτα για να μη γίνει κάτι και μείνουν τα παιδιά έξω από το σπίτι όση ώρα έλειπα. Ο άνθρωπος αυτός είναι ιδιαίτερα ιδιόρρυθμος. Είχε μεγάλη εμμονή με τους θορύβους και ιδιαίτερα την πόρτα που βρόντηξαν τα παιδιά. Τσακώθηκαν, όπως συμβαίνει πολλές φορές με αδέλφια, και ο μικρός βρόντηξε την πόρτα. Μπήκε μέσα και όρμησε στον μικρότερο γιο μου. Εκτός από δύο σκαμπίλια που αργότερα παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι του έδωσε, τον έσπρωξε στον καναπέ και με ένα μαξιλάρι τον πίεζε στο πρόσωπο για να τον “κρούψει”, γιατί ο μικρός αντιστάθηκε και άπλωνε τα χέρια για να αποφύγει τα χαστούκια».

Αρχικά, σε βάρος του 58χρονου είχε ασκηθεί δίωξη για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου και για διατάραξη οικιακής ειρήνης. Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων της δικογραφίας και κυρίως της αναφοράς ότι φέρεται να πίεσε μαξιλάρι στο πρόσωπο του παιδιού κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η εισαγγελική αρχή προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

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