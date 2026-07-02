Ηράκλειο: Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου- Συγκλονίζει η καταγγελία της μητέρας

Snapshot Ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης χτύπησε τον 8χρονο γιο της 35χρονης μητέρας και τον καταδίωκε στον δρόμο.

Η μητέρα άφησε το κλειδί στην εξώπορτα και μία φίλη της οικογένειας επιτηρούσε τα παιδιά κατά την απουσία της.

Ο 8χρονος είπε ότι ο σπιτονοικοκύρης τον χαστούκισε, τον έσπρωξε στον καναπέ και του έβαλε μαξιλάρι στο κεφάλι.

Ο 58χρονος ζήτησε συγγνώμη μετά το περιστατικό, αλλά η μητέρα του ζήτησε να φύγει από το σπίτι.

Η απολογία του σπιτονοικοκύρη έχει οριστεί για την Παρασκευή. Snapshot powered by AI

Σοκαριστική είναι η περιγραφή της 35χρονης μητέρας για το πρωτοφανές περιστατικό που εκτυλίχθηκε μέσα στο σπίτι σε βάρος των δύο ανήλικων παιδιών, 8 και 11 ετών, από τον 58χρονη σπιτονοικοκύρη τους.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, η μητέρα που είναι διαζευγμένη, το μεσημέρι της 30ης Ιουνίου έφυγε από το σπίτι καθώς περιστασιακά φροντίζει έναν ηλικιωμένο. Σύμφωνα με την καταγγελία 10 λεπτά αφού έφυγε ο 58χρονος σπιτονοικοκύρης την κάλεσε σε έξαλλη κατάσταση ενημερώνοντάς την ότι τα παιδιά της έκαναν φασαρία, είχαν σπάσει την πόρτα του υπνοδωματίου και τους έριξε δύο χαστούκια.

Σύμφωνα με την μητέρα, όταν έφυγε άφησε το κλειδί στην εξώπορτα του σπιτιού για να μην κλειδώσει τα παιδιά στο σπίτι, ενώ μαζί τους έμεινε και μία κοπέλα, φίλη της οικογένεια για να επιβλέπει τα παιδιά όσο εκείνη θα απουσίαζε. Κατά την μητέρα, θα επέστρεφε σύντομα.

Η 35χρονη ανησύχησε μετά το τηλέφωνο που δέχθηκε και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι προκειμένου να μάθει τι είχε συμβεί. Ο 11χρονος γιος της περιέγραψε ότι ο σπιτονοικοκύρης είχε χτυπήσει τον μικρό του αδερφό με τα χέρια και τον καταδίωκε στο δρόμο. Η 35χρονη βρήκε τον 8χρονο να κλαίει ασταμάτητα μέσα στο σπίτι και προσπάθησε για πολλή ώρα να τον ηρεμήσει. Όταν ο 8χρονος ηρέμησε φέρεται να είπε στη μητέρα του ότι ενώ έπαιζαν έσπασαν κατά λάθος την πόρτα, ότι ο σπιτονοικοκύρης τον χαστούκισε και τον έσπρωξε στον καναπέ, βάζοντας του ένα μαξιλάρι στο κεφάλι.

Αργότερα ο 58χρονος, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλονται, προσπάθησε να δικαιολογήσει την συμπεριφορά του, ζητώντας συγνώμη, όμως η μητέρα εμφανώς ταραγμένη και ανήσυχη, του ζήτησε να φύγει.

Σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων και αναμένεται άυριο Παρασκευή να απολογηθεί για τις πράξεις του.

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