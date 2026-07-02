Χανιά: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Σούδα κοντά σε Γυμνάσιο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Σούδας κοντά σε Γυμνάσιο.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τα Χανιά και ένα προληπτικά από τις Βρύσσες.

Η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Σούδας.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα πίσω από το Γυμνάσιο της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων ενώ κλήθηκε να συνδράμει προληπτικά και ένα όχημα από τις Βρύσσες.

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