Ελαφόνησος: Πλοίο μπήκε στο λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη - Επιβιβάστηκε κολυμβητής από θαλάσσης

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις πορθμειακές συγκοινωνίες προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας και έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα δύο ημέρες αργότερα.

Άγνοια του Λιμενικού ενημερώθηκε από καταγγελία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκε, ύστερα από καταγγελία, ότι επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο εκτελούσε χειρισμούς κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Ελαφονήσου με τον καταπέλτη σε ανοικτή θέση.

Την ίδια ώρα, ένας άνδρας φέρεται να κολύμπησε προς το πλοίο και να επιβιβάστηκε μέσω του ανοικτού καταπέλτη, γεγονός που εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών κατά τους λιμενικούς ελιγμούς.

Συνιδιοκτήτης του πλοίου ο άνδρας που βούτηξε στη θάλασσα

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ ο άνδρας που πήδηξε κι έπεσε στη θάλασσα για να ανέβει στο καράβι από τον ανοιχτό καταπέλτη ήταν ένας εκ των πλοιοκτητών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άνδρας βούτηξε για να πάει στο πλοίο καθώς γνώριζε τη βλάβη και πήγε με σκοπό να την επιδιορθώσει.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, καθώς και του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε παρουσιαστεί βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή του πλοίου, η οποία είχε ήδη αποκατασταθεί προσωρινά από τον μηχανικό. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών επέβαλε απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

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