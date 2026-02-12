Ελαφόνησος: Οι δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης 4 επιβατών θαλαμηγού που προσάραξε

Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στην Ελαφόνησο, όταν θαλαμηγός με τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες προσέκρουσε σε βραχώδη περιοχή, με αποτέλεσμα τη σοβαρή καταστροφή του σκάφους. Η άμεση κινητοποίηση των τοπικών ψαράδων και των αρχών απέτρεψε τα χειρότερα, διασώζοντας όλους τους επιβαίνοντες χωρίς τραυματισμούς.

Η θαλαμηγός, στην οποία επέβαιναν τρεις άνδρες και μία γυναίκα, συγκρούστηκε με σφοδρότητα στα βράχια της Ελαφονήσου υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και έντονο κυματισμό που δυσχέραναν την κατάσταση. Τρεις ντόπιοι ψαράδες κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο και απεγκλώβισαν τους επιβάτες με ασφάλεια, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Μολάων, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι όλοι καλά στην υγεία τους, χωρίς κανένα τραυματισμό. Η άμεση ανταπόκριση των ψαράδων ήταν καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της διάσωσης.

Το Λιμενικό Σώμα τέθηκε σε άμεση κινητοποίηση και απέστειλε περιπολικό σκάφος στο σημείο του συμβάντος. Παράλληλα, δύο ιδιωτικά σκάφη και δύο παραπλέοντα πλοία συμμετείχαν στις προσπάθειες υποστήριξης. Επιπλέον, ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχε στην επιχείρηση, προσφέροντας αεροπορική κάλυψη και ενισχύοντας την ασφάλεια των διασωθέντων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το Λιμενικό επιβεβαίωσε πως οι τέσσερις ημεδαποί επιβαίνοντες είναι σε καλή κατάσταση και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός από το περιστατικό.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρούς ανέμους και έντονη θαλάσσια κυματισμό, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο από το περιστατικό, μετατράπηκαν σε βασικό παράγοντα δυσκολίας για τη διάσωση. Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε από υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη αντίδραση των σωστικών αρχών και των τοπικών δυνάμεων.