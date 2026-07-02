Ελαφόνησος: Ο άνδρας που κολύμπησε και επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας από τους πλοιοκτήτες του

Snapshot Η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών επέβαλε διοικητικές κυρώσεις και σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη σε επιβατηγό

οχηματαγωγό πλοίο στη γραμμή Ελαφόνησος

Πούντα Λακωνίας.

Ο άνδρας που κολύμπησε και επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας από τους πλοιοκτήτες του.

Κατά την έκτακτη επιθεώρηση διαπιστώθηκε προσωρινά αποκαταστημένη βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή του πλοίου, χωρίς τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση.

Απαγορεύτηκε αρχικά ο απόπλους του πλοίου, που επετράπη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από νηογνώμονα.

Η δικογραφία διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες για μη ενημέρωση των αρχών και παράβαση κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας λόγω του ανοιχτού καταπέλτη εν πλω. Snapshot powered by AI

Στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και σε σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, προχώρησε η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή Ελαφόνησος - Πούντα Λακωνίας, όπου επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο φέρεται να εκτελούσε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ άνδρας επιβιβάστηκε σε αυτό κολυμπώντας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του. Υπενθυμίζεται ότι, μετά από καταγγελία που συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό, στελέχη της Λιμενικής Αρχής προχώρησαν σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου, κατά την οποία διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη βλάβη που παρουσίασε το πλοίο, καθώς και για το άνοιγμα του καταπέλτη εν πλω, πράξη που, σύμφωνα με τις λιμενικές Αρχές, αντίκειται στους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών που απορρέουν από το περιστατικό.

Το Γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος επισημαίνει ότι ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες και καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας δεν γίνεται αποδεκτή.

Πηγή: ΑΠΕ

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