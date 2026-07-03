Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί» - Ο λόγος που πήγε στο νοσοκομείο

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στη «Super Κατερίνα» του ALPHA, την Παρασκευή. Η παρουσιάστρια απουσίαζε την Πέμπτη, λόγω ενός θέματος υγείας.

«Καλημέρα! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Παρασκευή 3 του Ιούλη, τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Με συγχωρείτε, δεν ήμουν χθες, θα σας πω τι έπαθα. Πολλοί από εσάς μπορεί να με καταλάβετε, ονομάζεται ίλιγγος θέσεως. Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί, ειλικρινά σας μιλώ, το πιο τρομακτικό», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Είναι αυτό που σε πιάνει ένας απίστευτος ίλιγγος και δεν μπορείς να σηκωθείς να κάνεις τίποτα, πανικοβάλλεσαι και καλό είναι να πας αμέσως στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, μου κάνανε κάποιες ειδικές ασκήσεις, μου δώσανε μία αγωγή. Αυτό συνήθως ξεκινάει από τα αυτιά, δηλαδή από το λαβύρινθο ή πολλές φορές από την υπόφυση, αλλά ξέρω ότι είναι κάτι σύνηθες, πολλοί το παθαίνουνε, οπότε θέλει ψυχραιμία», εξήγησε η παρουσιάστρια.

«Ήταν αρκετά σοβαρό, σήμερα είμαι κοντά σας, απλά δεν μπορώ να κάνω πολύ έντονες κινήσεις», τόνισε η Κατερίνα Καινούργιου.

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