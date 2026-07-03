ΕΟΦ: Προσοχή σε συμπλήρωμα διατροφής - Περιέχει φαρμακευτικές ουσίες

Snapshot Το συμπλήρωμα διατροφής Erkexin προωθείται ως φυτικό, αλλά περιέχει μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη και ταδαλαφίλη.

Η σιλδεναφίλη και η ταδαλαφίλη είναι εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για τη στυτική δυσλειτουργία και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες, ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Ο ΕΟΦ προειδοποιεί για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης του Erkexin και καλεί τους καταναλωτές να διακόψουν άμεσα τη λήψη του εάν το έχουν. Snapshot powered by AI

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), για το προϊόν Erkexin, το οποίο διαφημίζεται και διακινείται ως φυτικό συμπλήρωμα διατροφής για τη σεξουαλική ενίσχυση.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων, στο προϊόν Erkexin ανιχνεύθηκαν οι φαρμακευτικές δραστικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil), χωρίς αυτές να αναγράφονται στη συσκευασία του.

Η σιλδεναφίλη και η ταλαδαφίλη αποτελούν τις δραστικές ουσίες εγκεκριμένων συνταγογραφούμενων φαρμάκων, που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας, εξηγεί ο ΕΟΦ και προειδοποιεί πως η ανεξέλεγκτη κατανάλωση του Erkexin ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, καθώς οι συγκεκριμένες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες, ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Ο Οργανισμός καλεί τους καταναλωτές να διακόψουν άμεσα τη λήψη του συγκεκριμένου προϊόντος, εάν το έχουν ήδη στην κατοχής τους και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ. Υπενθυμίζει, τέλος, ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.