Χαλάνδρι: Συνελήφθη περιπτεράς για πώληση αλκοόλ στον 17χρονο που έπεσε από μπαλκόνι

Ο 37χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Χαλάνδρι: Συνελήφθη περιπτεράς για πώληση αλκοόλ στον 17χρονο που έπεσε από μπαλκόνι

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
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Συνελήφθη ένας 37χρονος για το περιστατικό με τον 17χρονο Άγγλο που έπεσε τα σήμερα τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν υπάλληλο περιπτέρου, ο οποίος πούλησε αλκοόλ στον 17χρονο και σε έναν φίλο του, αφού πρώτα οι δύο ανήλικοι του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο 37χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση και για παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών και αλκοόλ.

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, περίπου στις 05:00 ένας 17χρονος Άγγλος έπεσε στο κενό, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου, που βρίσκεται επί της οδού Σουρή στο Χαλάνδρι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με πολλαπλά τραύματα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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Χαλάνδρι: Συνελήφθη περιπτεράς για πώληση αλκοόλ στον 17χρονο που έπεσε από μπαλκόνι

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