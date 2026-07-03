Κανείς δεν είναι με τους δολοφόνους!

Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε από κάτι αλήτες που δηλώνουν τρομοκράτες. Το να σκοτώνεις έναν αθώο άνθρωπο δεν είναι πολιτική πράξη, ούτε αντίσταση. Είναι δολοφονία. Κι έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους μας. Από όλους τους κανονικούς ανθρώπους. Οι ένοχοι πρέπει να συλληφθούν και με ΟΛΑ τα επιβαρυντικά για αυτούς στοιχεία να οδηγηθούν μπροστά στους δικαστές.

Η Βάγια Νέστορα δεν θα γυρίσει πίσω όμως οι δολοφόνοι της πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν. Όπως όλοι οι δολοφόνοι. Όλοι όσοι δολοφονούν. Από την στιγμή της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και μετά, ζούμε σε ένα κλίμα σχεδόν εμφυλίου πολέμου, το οποίο – να με συμπαθάτε- όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές το πιθανότερο είναι να ενταθεί παρά να καταλαγιάσει. Αν ο στόχος κάποιων είναι να πάμε στις κάλπες σε αυτή την αρρωστημένη κατάσταση, να αλλάξουν μυαλά και στόχο.

Αυτή η χώρα έχει πληρώσει βαριά τέτοιες τακτικές. Έχει πληρώσει ακριβά τον εμφύλιο, ώστε κάποιοι να τον χρησιμοποιούν για εκλογικούς σκοπούς. Το πολιτικό σύστημα σύσσωμο καταδίκασε – ως όφειλε- την δολοφονία μιας αθώας γυναίκας, ακούγοντας την κοινωνία που έχει πει εδώ και χρόνια το δικό της ΟΧΙ στους τρομοκράτες. Ας αφήσουμε λοιπόν όλοι την Βάγια Νέστορα να αναπαυθεί, θρηνώντας για την απώλεια της. Οτιδήποτε άλλο είναι μάταιο και άκρως επικίνδυνο. Ουδείς είναι με τους δολοφόνους. Ουδείς. Η Πολιτεία ας εντοπίσει τους δολοφόνους και ας φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα, όπως θα έπρεπε να πράττει σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις. Ο κόσμος ξέρει. Είμαστε πολύ μικρή χώρα για να κρύψουμε και να κρυφτούμε.

Διαβάστε επίσης