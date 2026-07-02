ΚΚΕ για Κυρανάκη - Μαρινάκη: Αξιοποιούν μια εγκληματική ενέργεια ως πολιτικά όρνεα

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΚΚΕ για τις δηλώσεις του Γραμματέα της ΝΔ και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σχετικά με την προχθεσινή δολοφονική επίθεση.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μεταξύ άλλων συνέδεσε ευθέως τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ. «Την πολιτική ένταση την πυροδοτεί αυτός που διχάζει τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του Εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς που για πέντε χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα αυστηροποίησης του ΠΚ», είπε χαρακτηριστικά.

Η αντίδραση του ΚΚΕ ήταν σφοδρή, κάνοντας λόγο για «πολιτικά όρνεα».

«Είναι τουλάχιστον άθλια η προσπάθεια των ανιστόρητων στελεχών της ΝΔ να αξιοποιήσουν, ως πολιτικά “όρνεα”, μία αποτρόπαια, εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στους αγώνες του λαού και της νεολαίας ανασύροντας την απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων, αλλά και για να στήσουν το γνωστό από παλιά κάλπικο δίπολο με τον βολικό αντίπαλό τους, το κόμμα Τσίπρα» αναφέρει ο Περισσός.

«Όσο “έτοιμη από καιρό” μπορεί να εμφανίζεται η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να συκοφαντεί το οργανωμένο εργατικό - λαϊκό και φοιτητικό κίνημα, αν και γνωρίζει ότι καμιά σχέση δεν έχει με τέτοιες προβοκατόρικες και εγκληματικές ενέργειες, άλλο τόσο έτοιμο και έμπειρο είναι και το κίνημα για να αντιμετωπίσει τέτοιες απαράδεκτες επιθέσεις», καταλήγει η ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας.

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