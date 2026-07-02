Θεσσαλονίκη: Μέσα σε 17 λεπτά έδρασαν οι δολοφόνοι της Βάγιας Νέστορα - Σφίγγει ο κλοιός των Αρχών

Snapshot Το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη εκτυλίχθηκε μέσα σε 17 λεπτά και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 70χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό πέντε ατόμων.

Οι δράστες ήταν τρία άτομα, δύο εκ των οποίων τοποθετούσαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς πάνω σε μοτοσικλέτες, ενώ ο τρίτος λειτουργούσε ως υποστηρικτής.

Οι επιθέσεις στόχευσαν κατοικίες στελεχών που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία, με την πιο σοβαρή επίθεση να προκαλεί τη φωτιά που οδήγησε στον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Οι εμπρηστικοί μηχανισμοί ήταν χαμηλής ισχύος, αποτελούμενοι από γκαζάκια και εύφλεκτο υγρό, ενώ η χρήση αφρώδους υλικού στην τρίτη επίθεση επιτάχυνε την εξάπλωση της φωτιάς.

Οι αρχές ερευνούν πιθανές διασυνδέσεις των δραστών με τον αντιεξουσιαστικό χώρο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, χωρίς να αναμένεται δημόσια ανάληψη ευθύνης. Snapshot powered by AI

Μέσα σε μόλις 17 λεπτά εκτυλίχθηκε το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο μίας 70χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων ατόμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, τρία άτομα συμμετείχαν στις επιθέσεις. Οι δύο επέβαιναν στην ίδια μοτοσικλέτα και φέρονται να τοποθετούσαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ένας τρίτος, σε δεύτερη μοτοσικλέτα, είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος».

Οι στόχοι των επιθέσεων

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης και είχαν ως στόχο κατοικίες γνωστών στελεχών που συνδέονται με τη Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, επλήγησαν η οικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πρώην υποψήφιας βουλευτή Αφροδίτης Νέστορα.

Η τρίτη επίθεση αποδείχθηκε η πιο σοβαρή, καθώς από τη φωτιά τραυματίστηκε θανάσιμα η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της λίγες ώρες αργότερα. Συνολικά τραυματίστηκαν πέντε άτομα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική έκρηξη

Κάμερα ασφαλείας από παρακείμενη πολυκατοικία κατέγραψε τη στιγμή της έκρηξης. Όπως φαίνεται στο βίντεο μία έντονη λάμψη κάνει τη νύχτα μέρα στο σημείο. Μετά την έκρηξη προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στο σημείο που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.

Είχε χάσει και την αδελφή της η Αφροδίτη Νέστορα

Πριν από λίγα χρόνια η Αφροδίτη Νέστορα είχε χάσει την αδελφή της, Νικολέτα, μετά από γενναία μάχη που έδωσε απέναντι σε σοβαρή ασθένεια. Η Νικολέτα Νέστορα, έφυγε «μαχήτρια» το 2021 σε ηλικία μόλις 37 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους της και αφήνοντας πίσω ένα παιδί και τον σύζυγό της.

Ήταν επί χρόνια εργαζόμενη στην πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Δ. Μακεδονίας και τη διέκρινε η ευγένειά της, η εργατικότητα και το χαμόγελό της. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ζούσε με την οικογένειά της κι εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη. Η μνήμη της, παραμένει λαμπερή και ανεξίτηλη για την οικογένειά της και όσους την αγάπησαν.

Μάλιστα, ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, και πατέρας της Νικολέτας, σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό που στιγμάτισε την οικογένεια το 2021.

Οι έρευνες των Αρχών

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες ενδέχεται να προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις με άτομα που δραστηριοποιούνται γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και με καταλήψεις ή άλλες ακτιβιστικές δράσεις.

Παράλληλα, θεωρείται εξαιρετικά πιθανό να μην υπάρξει δημόσια ανάληψη ευθύνης, καθώς η σοβαρότητα της υπόθεσης ενδέχεται να αποτρέψει τους εμπλεκόμενους από οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να αφήσει ηλεκτρονικά ίχνη.

Οι εμπρηστικοί μηχανισμοί

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι μηχανισμοί ήταν χαμηλής ισχύος και αποτελούνταν από γκαζάκια και δοχεία με εύφλεκτο υγρό. Στην τρίτη επίθεση, στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε και αφρώδες υλικό, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση του καπνού και της φωτιάς στα σταθμευμένα οχήματα.

Η 70χρονη κατέβηκε από τον πέμπτο όροφο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, όμως εκτέθηκε σε πυκνούς καπνούς και υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε περίπου 15 ώρες αργότερα.

Το χρονικό των επιθέσεων

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 στην οδό Χριστόφορου Περραιβού, στην Πυλαία. Ο εμπρηστικός μηχανισμός εξερράγη στον δρόμο χωρίς να προκαλέσει ζημιές. Στην πολυκατοικία διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 04:23, σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση στην οδό Τσιαπάνου 45, στην Τούμπα. Ο μηχανισμός τοποθετήθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο Σάββας Αναστασιάδης, προκαλώντας φθορές στη γυάλινη πόρτα και ίχνη καπνού.

Η τρίτη και πιο καταστροφική επίθεση έγινε στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, στη Χαριλάου. Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες, με αποτέλεσμα εκτεταμένες υλικές ζημιές. Ένα από τα οχήματα ανήκε στην Αφροδίτη Νέστορα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται με εγκαύματα στα άκρα και αναπνευστικά προβλήματα και διακομίσθηκε από το Ιπποκράτειο στο Παπανικολάου, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της. Στο νοσοκομείο παραμένει και ο πατέρας της, ο οποίος αναμένεται να λάβει εξιτήριο, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν βγει από το νοσοκομείο. Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

«Άγουροι» κι αχαρτογράφητοι οι δράστες

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, δεν είναι τυχαίοι οι στόχοι που επέλεξαν οι δράστες, οι οποίοι ήθελαν ξεκάθαρα να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία. Επέλεξαν τρεις στόχους που δεν φυλάσσονταν από την Αστυνομία κι εκτιμήθηκαν ως «εύκολοι» στόχοι.

Παράλληλα, θεωρείται απίθανο να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τους δράστες της τρομοκρατικής αυτής ενέργειας. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία δεν έχουν απασχολήσει ποτέ την ΕΛΑΣ κι έχουν στρατολογηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο για αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

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