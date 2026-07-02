Κυρανάκης: H μητέρα της Αφροδίτης δολοφονήθηκε, πέθανε για αντίποινα

Βαριά ατμόσφαιρα από την ζέστη και την υγρασία καθώς μπήκε κιόλας ο μήνας της καρδιάς του καλοκαιριού. Προς το παρόν τίποτε ανάλαφρο δεν υπάρχει στον ορίζοντα, ούτε καν οι εικόνες από τους ανέμελους τουρίστες που έρχονται τέτοια εποχή. Χάθηκε για πάντα η ανεμελιά; Το δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδας πρέσβεως στο Μέγαρο Μαξίμου διεξήχθη υπό το βάρος του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, η οποία «δολοφονήθηκε, δεν πέθανε» όπως σημείωσε ο Γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης (Action24), γιατί έτυχε να είναι μητέρα της Αφροδίτης,

που έκανε το λάθος να κατέβει με το ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, χωρίς να φταίει η υγρασία. Ήταν ένας ξαφνικός θάνατος που μάλλον σόκαρε ακόμα και τους δράστες, καθώς δεν εμφανίστηκαν τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, να πάρουν την ευθύνη, και να εξηγήσουν. «Κατά την γνώμη μου αυτό που συνέβη ήταν αντίποινα» υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης.

«Αντίποινα επειδή εκκενώθηκε άλλη μια κατάληψη. Έρχονται και στρατολογούν πιτσιρικάδες και τους λένε θα πετάξεις τρικάκια, θα πας να βάψεις στο σπίτι, όπως πήγαν στο σπίτι του Χαρδαλιά. Όταν την μια πας με τρικάκια, την άλλη βάφεις, και τώρα πας και δολοφονείς, αυτό δεν γίνεται έτσι. Γίνεται με υπόθαλψη, με ανοχή, μιας κουλτούρας». Ο ίδιος ανέφερε αναρχικές ομάδες ως ύποπτες για την επίθεση, ενώ κάλεσε πολιτικά κόμματα να αναλογιστούν τι κάνουν όταν χαρακτηρίζουν ως εγκληματική οργάνωση την κυβέρνηση. Οι δηλώσεις δεν φτάνουν επισήμανε. «Πιστεύετε ότι η δική μου οικογένεια δεν φοβάται σήμερα; Όσοι θέλουν να πολιτευτούν με τη ΝΔ δεν φοβούνται σήμερα; Εμείς θ’ ανέβουμε στην Θεσσαλονίκη και θα κάνουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο με κεντρικό μήνυμα δεν σας φοβόμαστε».

Καταδίκη

Αυτή την φορά δεν υπήρξε διχασμός στο πολιτικό σύστημα. Όλοι καταδίκασαν την τρομοκρατική ενέργεια στα σπίτια των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς αστερίσκους. «Η τρομοκρατία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ «καμία ανοχή δε μπορεί να υπάρξει σε εγκληματικές ενέργειες» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο υπουργός Υγείας βρέθηκαν αμέσως στην Θεσσαλονίκη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκια στα σπίτια του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, του Ζήση Ιωακείμοβιτς της Διοικούσας της ΝΔ στην Θεσσαλονίκη και της υποψήφιας βουλευτή Αφροδίτης Νέστορα.

Πυρηνικά

Σήμερα στο πρόγραμμά του ο Πρωθυπουργός έχει συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Rafael Grossi. Ο Κυριάκος δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον του για να μπει και η Ελλάδα σε πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας από μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και η συζήτηση θα έχει και τέτοιο περιεχόμενο. Η Ελλάδα περιβάλλεται από πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας, έχει η γειτονική Βουλγαρία κι ετοιμάζει και η Τουρκία, και δεν θα μπορεί να απουσιάσει από αυτή την συζήτηση. Εκτός απ’ την ατομική ενέργεια, ο ΠΘ έστειλε κι ένα μηνυματάκι σε όσους αντιπεριφερειάρχες κυρίως επιθυμούν να κατέβουν για βουλευτές, να παραιτηθούν μέχρι τέλος Ιουλίου.

Νεκρό κόμμα

Μηνύματα στέλνει κι ο Ανδρουλάκης, αλλά όλα πάνε στο εσωτερικό του κόμματός του. Η απονεύρωση του ΠΑΣΟΚ προχωράει με κανονικούς ρυθμούς και μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει ένα κουφάρι που αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις,

θα λάβει ένα οριακό διψήφιο-γεμάτο μονοψήφιο. Προ Ο λόγος είναι οι διορισμοί αρεστών σε τοπικές οργανώσεις, αντί για κανονική εκλογική διαδικασία, που έχει φουντώσει την δυσαρέσκεια στην βάση. Οι διορισμοί αρεστών ακολουθούν τους διορισμούς στις Νομαρχιακές που έγινε πριν από το συνέδριο με πρόσχημα ότι πρόκειται για οργανωτικές δομές του Συνεδρίου. Όμως το Συνέδριο πέρασε και οι προσωρινοί παρέμειναν, ενώ ίδιο μοντέλο ακολουθείται και στις τοπικές.

Έλεγχος

Η προφανής ερμηνεία που δίνουν στο ΠΑΣΟΚικό παρασκήνιο είναι ότι ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης, επειδή βλέπει μπροστά του τα χειρότερα, θωρακίζει από τώρα το κόμμα ώστε ν’ αντέξει σε κλυδωνισμούς που θα φέρουν οι επόμενοι μήνες. Ο έλεγχος των οργάνων -νομίζει- θα του δώσει κάλυψη και προστασία. Τις κινήσεις παρακολουθούν με σχετική απάθεια οι κορυφαίοι, καθώς παράλληλα έχει τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός «μας υπονομεύουν», όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.

Πάρτι και θερμίδες

Ο ίδιος ο Πρόεδρος ξεκίνησε επίσης τις καλοκαιρινές περιοδείες από την Ρόδο, στην οποία βρέθηκε το περασμένο ΠΣΚ για έναν γάμο, και btw επισκέφτηκε και μια λαϊκή αγορά. Την λαϊκή την πέτυχε γιατί πήγε και στο pre-wedding party που έγινε Παρασκευή βράδυ.

Κουμπάρος στο γάμο ήταν ο βουλευτής νοτίου τομέα Παύλος Χρηστίδης, στενός φίλος με τον γαμπρό της οικογένειας Χατζηδιάκου (πρώην ΠΑΣΟΚικός δήμαρχος Ρόδου), ενώ στους φίλους του γαμπρού και οι Μανώλης Χριστοδουλάκης και ο γίγαντας του Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας.

Αυτό που δεν έγινε γνωστό ήταν αν στον γάμο ήταν καλεσμένοι και οι κ.κ. Κατρίνης και Μάντζος, ή τους πήρε μαζί του ο Πρόεδρος προκειμένου να δώσει έναν αέρα ότι κατέβηκε Δωδεκάνησα για τα Εθνικά Θέματα.

Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης θα έχει κι ένα photo opportunity με Γεραπετρίτη, ενώ έπεται κι ένα με ακόμα με Δένδια. Οι υπουργοί θα τον ενημερώσουν.

Η εκδρομή στην Ρόδο συνοδεύτηκε από εξορμήσεις σε Κάσο και Κάρπαθο. Στην τελευταία, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στα social media πέρασε δύσκολα καθώς τα κεράσματα, τα γλυκά και κυρίως

οι τηγανητοί κολοκυθοανθοί που τον φίλεψαν είχαν πολλές θερμίδες. Α! Πήγε και μια βόλτα στο δημαρχείο.

Η βελόνα του Παύλου

Την ώρα που ο Πρόεδρος απολάμβανε την φιλοξενία στον ροδίτικο γάμο και τις θερμιδοφόρες λιχουδιές στην Κάρπαθο, ο Γερουλάνος επικαιροποιούσε τον πίνακα με τα έργα που έμειναν στην μέση, ή πετάχτηκαν εκτός από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Την ίδια στιγμή, μετακίνησε για τρίτη φορά την βελόνα: η πρώτη ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο, η δεύτερη μετά το συνέδριο και η τρίτη πάει για μετά τις εμφανίσεις στην ΔΕΘ.

Θα είναι η τρίτη και η φαρμακερή;

Σας φιλώ

Η Πυθία