Θεοδωρικάκος: «Άνανδροι τρομοκράτες δολοφόνησαν μια αθώα γυναίκα»

Με μια έντονη καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, ξεκίνησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, την τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη.

Την ίδια ώρα, παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, το οποίο εισάγει αυστηρό πλαφόν στις δανειακές συμβάσεις, στοχεύοντας στην προστασία των πολιτών και στη διαφάνεια της αγοράς.

«Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να εκφράσω την αυτονόητη συμπαράστασή μου στα στελέχη της ΝΔ γι’ αυτήν την απίστευτη, άνανδρη, τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκαν, η οποία δυστυχώς οδήγησε και σε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Μιας αθώας γυναίκας που το έγκλημα που είχε κάνει και για το οποίο της αφαίρεσαν τη ζωή, είναι ότι ήταν η μητέρα μιας γυναίκας που είναι στέλεχος της παράταξής μας. Είμαι βέβαιος ότι η αστυνομία θα τους βρει και η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει για να εκφράσει αυτό που σύσσωμη η ελληνική κοινωνία λέει. Δεν υπάρχει χώρος για τρομοκράτες και τρομοκρατικές ενέργειες στην πατρίδα μας», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως «η στόχευση της κυβέρνησης είναι μια πολύ πιο δίκαιη αγορά, ώστε να γίνεται πράξη η προστασία του καταναλωτή και να ενισχυθεί η καταναλωτική συνείδηση. Θα πρέπει να υπάρξει μια ψύχραιμη και ρεαλιστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων, διότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, υπάρχει ο κίνδυνος αυτονόητα και λογικά πράγματα να μην συζητιούνται όπως πρέπει και αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα».

Προσέθεσε μάλιστα πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφιστεί απ’ όλα τα κόμματα χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως πρέπει να κάνουμε άλματα με βάση ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά, η διαφάνεια, καθώς επίσης και η γνώση όλων των δεδομένων και των δικαιωμάτων των πολιτών. «Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μπαίνει ένα τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, τέλος σε προβλήματα και φαινόμενα που υπάρχουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως μπαίνει ένα τέλος στα ψιλά γράμματα στις δανειακές συμβάσεις που υπογράφουν οι καταναλωτές. «Υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι αυτό είναι μια αυτονόητη συνθήκη; Δεν μπορώ να το διανοηθώ», τόνισε και συνέχισε πως υπάρχει η προσαρμογή στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά πηγαίνουμε πολύ παρακάτω σε κρίσιμα θέματα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ειδική μνεία στο ανώτατο όριο του τελικού ποσού που θα πληρώνουν οι δανειολήπτες, σημειώνοντας πως «το 60% στα 4 χρόνια είναι το μικρότερο πλαφόν που έχει μπει από χώρα της Ε.Ε. και αυτό που πάμε να ψηφίσουμε είναι η καλύτερη εκδοχή που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι θετικό ή αρνητικό; Μπορεί κάποιος να ψέξει την κυβέρνηση γι’ αυτή την πρωτοβουλία; Η οδηγία δεν προβλέπει πλαφόν, γι’ αυτό και είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό να υποστηριχθεί απ’ όλους».

Για τη ρύθμιση που αφορά στην πιστοληπτική ικανότητα των καταναλωτών, ώστε τα δάνεια που θα δώσουν οι τράπεζες να είναι βιώσιμα, τόνισε πως «αυτό προστατεύει την κοινωνική συνοχή, προστατεύει τόσο το τραπεζικό σύστημα όσο και τους πολίτες και δημιουργεί μια δίκαιη αγορά».

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι παρά την πολύ αυστηρή κριτική με βαρείς χαρακτηρισμούς προς την κυβέρνηση «εκλογές δεν ζητάει κανείς σας και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πριν μήνες είχε ζητήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Ακούγονται βαριά λόγια, είναι προσχηματική η κριτική σας στην κυβέρνηση, όμως εκλογές δεν ζητάτε, διότι γνωρίζετε ότι η ελληνική κοινωνία εκτιμά την προσπάθεια που έχει γίνει και ακούει το πρόγραμμά μας για την Ελλάδα του 2030».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «η παράταξή μας έχει πορευτεί με σεμνότητα και σοβαρότητα, είμαστε δίπλα στους πολίτες, μέσα στην κοινωνία, ακούμε την κριτική τους για να διορθώνουμε λάθη και αδυναμίες και για να εγγυηθούμε ακόμα καλύτερα πράγματα για την επόμενη τετραετία».

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