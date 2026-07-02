«Η μαμά Βάγια και η Νικολέτα θα ζουν για πάντα»: Η συγκινητική ανάρτηση για την Αφροδίτη Νέστορα

Snapshot Η Αφροδίτη Νέστορα αφιέρωσε τη ζωή της και των γονιών της στην υποστήριξη ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα μετά τον θάνατο της αδελφής της.

Δημιούργησε το RED

Y ως μέσο προσφοράς και ελπίδας σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Η μητέρα της Αφροδίτης δολοφονήθηκε εσκεμμένα λόγω της πολιτικής δράσης και του έργου της κόρης της.

Η φίλη της Αφροδίτης καταδικάζει τους δράστες και υπογραμμίζει ότι η αγάπη και η προσφορά συνεχίζουν να νικούν παρά τις απώλειες.

Η μνήμη της μητέρας και της αδελφής της ζει μέσα από το έργο και την στήριξη που λαμβάνει η Αφροδίτη από ανθρώπους γύρω της. Snapshot powered by AI

«Η αγάπη δεν πεθαίνει, επιμένει και πάντα νικά», γράφει φίλη της Αφροδίτης Νέστορα σε μια συγκινητική ανάρτηση, αναφερόμενη στη δικηγόρο και υποψήφια της ΝΔ, στη δολοφονία της μητέρας της και στην πρόωρη απώλεια της αδελφής της.

Η Χρύσα Μπαρτζώκα περιγράφει την πορεία της φίλης της, σημειώνοντας ότι μετά τον χαμό της αδελφής της αφιέρωσε τη ζωή της, μαζί με τους γονείς της, στην προσπάθεια να προσφέρει βοήθεια και ελπίδα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, δημιουργώντας το RED-Y.

Παράλληλα, στρέφεται κατά των δραστών της επίθεσης, γράφοντας πως «σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο», ενώ προσθέτει ότι «τίποτα δεν θα βελτιώσει τη δική σας ζωή στερώντας ανθρώπους που το μόνο που προσπαθούν είναι να είναι χρήσιμοι».

Η ανάρτηση της Χρύσας Μπαρτζώκα

«Η αδερφή-Φίλη μου Αφροδίτη Νέστορα από τότε που έχασε την αδερφή της έχει αφιερώσει την ζωή της - τη δική της και των γονιών της- στην κυριολεξία στη μέγιστη προσπάθεια που μπορεί να καταφέρει Άνθρωπος να δώσει ζωή σε όποιον αντιμετωπίζει πρόβλημα... Έτσι δημιούργησε και το RED-Y... Ο δρόμος για να το καταφέρει στάθηκε η πολιτική. Αυτός ήταν κι ο λόγος που σκοτώσατε εσκεμμένα τη μάνα που έφερε αυτό το πλάσμα στη ζωή μας για να προσφέρει και μόνο. Τίποτα δεν θα βελτιώσει τη δική σας ζωή στερώντας Ανθρώπους που το μόνο που προσπαθούν είναι να είναι χρήσιμοι...

Η μαμά Βάγια, η αδερφή της Νικολέτα θα ζουν μέσα από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο πλάι σου πάντα για πάντα και στηρίζουν το έργο σου Αφροδίτη Νέστορα... Είναι τόσο πολλοί...

Η ΑΓΑΠΗ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ, ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΝΙΚΑ…».

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