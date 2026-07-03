Παναγιώτης Νέστορας: «Αφαιρούν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορεί να προκαλέσουν»

Snapshot Ο Παναγιώτης Νέστορας έλαβε εξιτήριο δύο μέρες μετά την επίθεση που δέχθηκε η κόρη του και οδήγησε στον θάνατο της συζύγου του.

Κατήγγειλε τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης για την αφαίρεση ζωών χωρίς σκέψη για τον πόνο που προκαλούν.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Δημοκρατία θα εντοπίσει και θα δικάσει δίκαια τους υπεύθυνους.

Η κόρη του, Αφροδίτη, νοσηλεύεται στο Παπανικολάου και αναμένεται να υποβληθεί σε μικρές πλαστικές επεμβάσεις.

Ο κ. Νέστορας αντιμετωπίζει τη δυσκολία της απώλειας της συζύγου του, έχοντας ήδη χάσει και άλλη κόρη του πριν πέντε χρόνια. Snapshot powered by AI

Ο Παναγιώτης Νέστορας έλαβε εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, δύο μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η κόρη του στη Θεσσαλονίκη και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της συζύγου του.

Ο κ. Νέστορας απευθυνόμενος στους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης που έγινε στην πολυκατοικία που διέμενε ο ίδιος με τη σύζυγό του και την κόρη του, είπε ότι «Αρρωστημένα μυαλά, εγκληματίες θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές, χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν».

Ωστόσο, ο κ. Νέστορας είπε ότι «τους εύχομαι να μην πάθουν οι οικογένειές τους κάτι αντίστοιχο, να τους έχει ο Θεός καλά και να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς την καλή πλευρά κι όχι σ' αυτό που κάνουνε».

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι «Η Δημοκρατία μας θα τους βρει και θα τους δικάσει δίκαια» κι ευχήθηκε «η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία που πεθαίνει με χτυπήματα ύπουλα, άνανδρα που δείχνουν μίσος για όλους μας».

Ευχαρίστησε την κυβέρνηση, τους φίλους και τους συγγενείς κι όλο τον απλό κόσμο για την συμπαράσταση κι ευχήθηκε να μην την πληρώσουν άλλοι αθώοι.

Όπως είπε ο κ. Νέστορας «οι μέρες μας είναι δύσκολες... Η Αφροδίτη από χθες είναι στο Παπανικολάου, πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε με μικρές πλαστικές. Μείναμε οι δυο μας, θα το παλέψουμε...» τόνισε ο κ. Νέστορας, ο οποίος εκτός από τη σύζυγό του που πέθανε προχθές, έχασε προ πέντε ετών την άλλη κόρη του, τη Νικολέτα, η οποία είχε ένα μικρό παιδί, το οποίο μεγάλωναν μαζί με τη γυναίκα του, Βάγια.

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Κοζάνη, εκεί που έχει ταφεί και η κόρη της.

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