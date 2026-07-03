Φωτιά σε δασική έκταση στα Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα - Επιχειρούν 5 εναέρια

Η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη δασική έκταση

Newsbomb

Φωτιά σε δασική έκταση στα Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα - Επιχειρούν 5 εναέρια
EUROKINISSI/ Αρχείου
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Κανάλια Μουζακίου της Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη δασική έκταση. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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