Φωτιά σε δασική έκταση στα Κανάλια Μουζακίου στην Καρδίτσα - Επιχειρούν 5 εναέρια
Η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη δασική έκταση
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Κανάλια Μουζακίου της Καρδίτσας.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτη δασική έκταση. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
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