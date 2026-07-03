Ονειρεύονται υπεροχή στον αέρα οι Τούρκοι με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ, αλλά η αλήθεια διαφέρει

Αναφορικά με τα Eurofighter, πληροφορίες από αραβικά μέσα αναφέρουν ότι το Κατάρ ανέστειλε τη μεταβίβαση των μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στην Τουρκία

Μάνος Χατζηγιάννης

Ονειρεύονται υπεροχή στον αέρα οι Τούρκοι με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ, αλλά η αλήθεια διαφέρει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία ελπίζει στην άρση των κυρώσεων CAATSA για να επανενταχθεί στο πρόγραμμα παραγωγής και αγοράς των μαχητικών F35.
  • Το Κατάρ ανέστειλε τη μεταβίβαση μεταχειρισμένων Eurofighter Typhoon στην Τουρκία λόγω πιθανών αμυντικών αναγκών εν όψει της κατάστασης στο Ιράν.
  • Υπάρχει πρωτοβουλία στο αμερικανικό Κογκρέσο να μπλοκαριστεί η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υπογράμμισε τον σταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας και τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.
  • Η άρση της απαγόρευσης πώλησης των F35 αποτελεί διοικητική απόφαση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την εφαρμογή των κυρώσεων CAATSA.
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Αισιοδοξία επικρατεί στην Τουρκία σχετικά με την άρση των πολυετών κυρώσεων, που έχουν μπλοκάρει την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Άγκυρα. Μάλιστα τουρκικά ΜΜΕ πανηγυρίζουν προκαταβάλλοντας.... υπεροχή στον αέρα με τον συνδυασμό F-35, Eurofighter και του εγχώριου μαχητικού KAAN.

Πέρυσι ακριβώς την ίδια μέρα, 3 Ιουλίου 2025, το Newsbomb έγραφε: Μεγαλοπιάνεται η Τουρκία με F-35, Eurofighter και ΚΑΑΝ αλλά δεν έχει έμπειρους πιλότους

Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Ή μάλλον υπάρχουν παράμετροι που δεν είναι ευνοϊκές για την Άγκυρα. Καταρχάς σε εξέλιξη βρίσκεται πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για να μπλοκαριστεί η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN

Δεύτερον, αναφορικά με τα Eurofighter, πληροφορίες από αραβικά μέσα αναφέρουν ότι το Κατάρ ανέστειλε τη μεταβίβαση των μαχητικών αεροσκαφών Typhoon στην Τουρκία, καθώς ενδέχεται να τα χρειαστεί για τις δικές του αμυντικές ανάγκες, λόγω της τρέχουσας κατάστασης στο Ιράν. Η Τουρκία αρχικά ήλπιζε να παραλάβει 12 μεταχειρισμένα Typhoon μέσα στη φετινή χρονιά, έως ότου παραδοθούν τα ολοκαίνουργια αεροσκάφη από την BAE Systems.

Τι είπε ο Φιντάν

Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε πάντως χθες σχετικά με τα F-35: «Υπάρχει βούληση για άρση των κυρώσεων CAATSA. Όλοι βλέπουν πόσο εποικοδομητικό και σταθεροποιητικό ρόλο διαδραματίζει η Τουρκία σε πολλούς τομείς. Επομένως, αυτός ο ρόλος δημιουργεί στην πραγματικότητα πολλούς λόγους για μια χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες πραγματικά αναλαμβάνουν περισσότερα από όσα χρειάζονται παγκοσμίως, να βασίζεται σε εταίρους όπως η Τουρκία σε ορισμένους τομείς».

Ο Φιντάν, υπενθυμίζοντας ότι η συμμετοχή του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είχε επιβεβαιωθεί, δήλωσε: «Ο κ. Τραμπ παρευρίσκεται επειδή τον κάλεσε ο κ. Ερντογάν. Αν ο κ. Ερντογάν δεν είχε απευθύνει την πρόσκληση, δεν θα είχε παρευρεθεί. Αυτό έχει πλέον γίνει πραγματικά μια πολύ σημαντική στρατηγική εξίσωση».

Και στη συνέχεια ο Χακάν Φιντάν είπε σχετικά με την πώληση των F-35 στην Τουρκία:

«Πρέπει να γίνει μια διάκριση εδώ. Η επανένταξη στο πρόγραμμα ως ένας από τους εταίρους-κατασκευαστές —με την παραλαβή των αεροσκαφών που έχουμε ήδη αγοράσει και, αν το επιθυμούμε, τις μετέπειτα αγορές— μετά την άρση της απαγόρευσης πώλησης των F-35 αποτελεί ξεχωριστό θέμα από δύο διαφορετικά ζητήματα. Η άρση της απαγόρευσης πώλησης αποτελεί διοικητική απόφαση. Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί μετά την εφαρμογή του CAATSA.»

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