ΗΠΑ: Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για να μπλοκαριστεί η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN

Η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους επιχειρεί να μπλοκάρει την πώληση αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό KAAN, προειδοποιώντας για κινδύνους στην Ανατολική Μεσόγειο και για ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Άγκυρας.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΗΠΑ: Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για να μπλοκαριστεί η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά KAAN
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε ψήφισμα στο Κογκρέσο για να μπλοκάρει την πώληση αμερικανικών κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό KAAN.
  • Η συμφωνία αφορά κινητήρες αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του KAAN.
  • Η Τάιτους προειδοποιεί ότι η πώληση μπορεί να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας και να επιδεινώσει την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
  • Η Άγκυρα έχει απειλήσει συμμάχους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, καθιστώντας τη συμφωνία αμφιλεγόμενη σύμφωνα με τη βουλευτή.
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Την πρώτη επίσημη προσπάθεια στο αμερικανικό Κογκρέσο για να μπλοκαριστεί η προτεινόμενη πώληση κινητήρων της General Electric στην Τουρκία ανέλαβε η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους.

Η βουλευτής κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας, στρεφόμενη κατά της σχετικής κοινοποίησης της αμερικανικής κυβέρνησης προς το Κογκρέσο.

Η συμφωνία, ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, αφορά κινητήρες που συνδέονται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN.

Η Ντίνα Τάιτους προειδοποιεί ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας και να επιβαρύνει το ήδη εύθραυστο περιβάλλον ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως υποστηρίζει, η Άγκυρα έχει επανειλημμένα διατυπώσει απειλές σε βάρος συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, γεγονός που, κατά την ίδια, καθιστά την προτεινόμενη πώληση ιδιαίτερα προβληματική.

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