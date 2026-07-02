Κογκρέσο κατά των F-35 στην Τουρκία – Επιστολή σε Τραμπ για τις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας

Snapshot Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ ζητεί να διατηρηθεί η απαγόρευση πώλησης των F

35 στην Τουρκία λόγω της αγοράς των ρωσικών S

400 και της στάσης της Άγκυρας.

Η επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ τονίζει την επιθετική πολιτική της Τουρκίας έναντι Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ και τη σχέση της με αντιπάλους των ΗΠΑ.

Το νομικό πλαίσιο του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020 απαγορεύει τη μεταφορά των F

35 στην Τουρκία όσο διατηρεί τα S

400.

Η Τουρκία, παρά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, θεωρείται πλέον μη αξιόπιστος εταίρος λόγω της τρέχουσας πολιτικής της.

Μια ανατροπή της απαγόρευσης πώλησης των F

35 θα έστελνε αρνητικό μήνυμα προς την Τουρκία και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Νέα πρωτοβουλία στο αμερικανικό Κογκρέσο κατά ενδεχόμενης πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναλαμβάνει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Λόλερ.

Με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών, ο βουλευτής της Νέας Υόρκης καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», που παρουσίασε το περιεχόμενο της επιστολής, ο Λόλερ υποστηρίζει ότι η σημερινή στάση της Άγκυρας δεν δικαιολογεί αλλαγή πολιτικής από την Ουάσιγκτον.

Όπως αναφέρει, η «συνεχιζόμενη επιθετική στάση» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι σε βασικούς εταίρους των ΗΠΑ, μαζί με τις αμυντικές σχέσεις της Τουρκίας με αντιπάλους της Ουάσιγκτον, καθιστούν μια τέτοια πώληση αντίθετη προς το αμερικανικό εθνικό συμφέρον.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής υπενθυμίζει ότι η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ήταν εκείνη που απέκλεισε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35, μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Επικαλείται επίσης το νομικό πλαίσιο που ενέκρινε το Κογκρέσο στον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020, το οποίο απαγορεύει τη μεταφορά F-35 στην Τουρκία για όσο διάστημα η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της τους S-400.

Αναφορές σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ

Στην επιστολή του, ο Λόλερ συνδέει το θέμα των F-35 με τη συνολικότερη στάση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Αναφέρεται στη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, στις ενέργειες της Άγκυρας έναντι της Ελλάδας και στην ολοένα πιο σκληρή ρητορική της τουρκικής ηγεσίας κατά του Ισραήλ.

Αν και αναγνωρίζει ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, υποστηρίζει ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος εταίρος.

Κλείνοντας, καλεί τον Τραμπ να παραμείνει στη γραμμή που είχε χαράξει η δική του κυβέρνηση το 2019.

Προειδοποιεί ακόμη ότι μια ανατροπή της απαγόρευσης θα έστελνε λάθος μήνυμα τόσο προς τον Ερντογάν όσο και προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.