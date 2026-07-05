Σκιάθος: Συνελήφθη 27χρονος που επιτέθηκε σε πολίτες - Πετούσε καρέκλες και ξεσήκωνε περαστικούς

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στη Σκιάθο

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σκιάθος: Συνελήφθη 27χρονος που επιτέθηκε σε πολίτες - Πετούσε καρέκλες και ξεσήκωνε περαστικούς
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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  • Ένας 27χρονος στη Σκιάθο επιθηκε σε πολίτες, πετώντας καρέκλες και προκαλώντας αναστάτωση.
  • Ο δράστης γρονθοκόπησε έναν πολίτη, προκαλώντας επικίνδυνη σωματική βλάβη.
  • Αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, τον απώθησε και τον εξύβρισε.
  • Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν 13 ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ αυτών βία κατά υπαλλήλων και παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
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Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν τις μεταμεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου (5/7) οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε στο νησί και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμου και την επίθεση σε αστυνομικούς, όπως αναφέρει το gegonota.news

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, αντιποίηση, διέγερση σε ανυπακοή, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Χτύπησε πολίτη και επιτέθηκε σε αστυνομικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του gegonota.news, ο 27χρονος αρχικά φέρεται να γρονθοκόπησε έναν πολίτη στο πρόσωπο, προκαλώντας του επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Στο σημείο επενέβη αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, γνωστοποιώντας την ιδιότητά του και επιχειρώντας να ελέγξει τον δράστη.

Ωστόσο, ο 27χρονος φέρεται να αρνήθηκε να συμμορφωθεί, δεν έδωσε τα στοιχεία της ταυτότητάς του, απώθησε τον αστυνομικό και τον εξύβρισε, ενώ παράλληλα καλούσε τους παρευρισκόμενους να μην υπακούσουν στις εντολές των Αρχών.

Πετούσε καρέκλες στους παρευρισκόμενους

Η ένταση συνεχίστηκε όταν δεύτερο άτομο επιχείρησε να συνδράμει στο περιστατικό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 27χρονος πέταξε δύο καρέκλες προς το μέρος του και στη συνέχεια τον χτύπησε, προκαλώντας νέα αναστάτωση στην περιοχή.

Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο τσαντάκι μέσης που έφερε, όπου εντόπισαν 13 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία δεν διέθετε την απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Αρχές, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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