Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα ιδιαίτερο πλάσμα
Τέσσερα κατάμαυρα «αυγά» που εντοπίστηκαν σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό αποκάλυψαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος σκώληκα, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες
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Οι ωκεανογράφοι συνηθίζουν να λένε ότι ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα την επιφάνεια του Άρη απ' ό,τι τον πυθμένα των ωκεανών της Γης. Και όχι άδικα, καθώς οι ωκεανοί καλύπτουν περισσότερο από το 70% της επιφάνειας του πλανήτη και τα μεγάλα βάθη τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα.
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