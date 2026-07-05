Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα ιδιαίτερο πλάσμα

Οι ωκεανογράφοι συνηθίζουν να λένε ότι ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα την επιφάνεια του Άρη απ' ό,τι τον πυθμένα των ωκεανών της Γης . Και όχι άδικα, καθώς οι ωκεανοί καλύπτουν περισσότερο από το 70% της επιφάνειας του πλανήτη και τα μεγάλα βάθη τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα.

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