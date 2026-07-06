Έχτισε σπίτι με 4.000 κουτιά γάλακτος επειδή δεν είχε χρήματα

Όταν τα χρήματα δεν έφταναν ούτε για τα βασικά οικοδομικά υλικά, ένας συνταξιούχος χτίστης από τη βραζιλιάνικη πόλη Σοροκάμπα αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι που για τους περισσότερους έμοιαζε αδιανόητο. Αντί να αγοράσει τούβλα, άρχισε να συγκεντρώνει άδεια κουτιά γάλακτος μεγάλης διάρκειας ζωής, μετατρέποντάς τα σταδιακά σε... δομικό υλικό.

Η ιδέα γεννήθηκε από ανάγκη και όχι από κάποιο επιστημονικό πείραμα. Ωστόσο, το αποτέλεσμα τράβηξε την προσοχή ακόμη και μηχανικών, καθώς το μικρό σπίτι δύο δωματίων που κατασκεύασε έγινε παράδειγμα επαναχρησιμοποίησης υλικών, ανοίγοντας παράλληλα μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν και στην οικοδομή.

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