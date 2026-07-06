Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστηθο Χάαλαντ: Το στιγμιότυπο που έγινε viral

Ο ήρωας της Εθνικής Νορβηγίας, Έρλινγκ Χάαλαντ αγκάλιασε τη μελλοντική βασίλισσα της χώρας του στα αποδυτήρια, αφού απέκλεισε τη Βραζιλία

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστηθο Χάαλαντ: Το στιγμιότυπο που έγινε viral
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε δύο γκολ που οδήγησαν τη Νορβηγία στους προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξασφαλίζοντας νίκη επί της Βραζιλίας.
  • Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, μελλοντική βασίλισσα της Νορβηγίας, επισκέφτηκε τα αποδυτήρια για να συγχαρεί τους παίκτες και αγκάλιασε τον Χάαλαντ.
  • Η εμφάνιση της πριγκίπισσας στο τουρνουά σηματοδοτεί την πρώτη της δημόσια παρουσία μετά από σημαντικά οικογενειακά γεγονότα και τη μεταμόσχευση της μητέρας της.
  • Ο Χάαλαντ ισοφάρισε το ρεκόρ των επτά γκολ στο τουρνουά, μπαίνοντας στη μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» μαζί με τους Μέσι και Εμπαπέ.
  • Η Νορβηγία και η βασιλική οικογένεια στρέφουν τώρα την προσοχή τους στον επικείμενο προημιτελικό αγώνα με την Αγγλία στο Μαϊάμι.
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Ένας χαμογελαστός - και τόπλες - Έρλινγκ Χάαλαντ δέχτηκε μία θερμή αγκαλιά από την πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Ίνγκριντ Αλεξάνδρα της Νορβηγίας, αφότου οδήγησε τη χώρα του στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Τα δύο γκολ του Χάαλαντ στο Νιου Τζέρσεϊ εξασφάλισαν τη νίκη της χώρας του επί της Βραζιλίας και οδήγησαν τη Νορβηγίας στους οκτώ.

Καθώς οι παίκτες πανηγύριζαν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα, εξεπλάγησαν όταν δέχτηκαν μια βασιλική επίσκεψη από την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, τη μεγαλύτερη κόρη του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον και της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ για να τους μεταφέρει τα συγχαρητήριά της. Μαζί με τον αδελφό της, πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, η πριγκίπισσα μίλησε σε κάθε παίκτη και έσπευσε να αγκαλιάσει τον σταρ Χάαλαντ, ακόμα κι αν ήταν μόνο μερικώς ντυμένος.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ είναι δεύτερη στη σειρά διαδοχής για τον νορβηγικό θρόνο και αναμένεται να γίνει η πρώτη γυναίκα μονάρχης της χώρας μετά από 600 χρόνια -από την εποχή της βασίλισσας Μαργαρίτας Α’, επομένως η παρουσία της στο Νιου Τζέρσεϊ ήταν σημαντική. Ο Χάαλαντ ήταν όλο χαμόγελα κατά την επίσκεψη της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας. Η 22χρονη πριγκίπισσα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο τουρνουά στη φάση των ομίλων επί της Σενεγάλης, όταν αντικατέστησε τον πατέρα της με μία καθυστερημένη ανακοίνωση.

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Ο πρίγκιπας Χάακον ακύρωσε την επίσκεψή του αφού η σύζυγός του υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, πράγμα που σημαίνει ότι η πριγκίπισσα Αλεξάνδρα ανέλαβε δράση και έφερε...γούρι και στους δύο αγώνες, με τη Νορβηγία - και ιδιαίτερα τον Χάαλαντ - να λάμπει στην πρώτη της συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 28 χρόνια.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αντιπροσωπεύει την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας Ίνγκριντ μετά τη μεταμόσχευση πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ. Όσο για το τερέν του ποδοσφαίρου, ο Χάαλαντ ανέλαβε τον έλεγχο του αγώνα και ανέβασε το ρεκόρ των δικών του γκολ στα επτά, ισοφαρίζοντας τον Λιονέλ Μέσι της Αργεντινής και τον Κιλιάν Εμπαπέ της Γαλλίας στην κούρσα για το «Χρυσό Παπούτσι».

«Έτσι είναι συνήθως τα πράγματα. Αν έχω μία ή δύο ευκαιρίες, συνήθως καταλήγουν σε γκολ», είπε ο Χάαλαντ μετά τα δύο γκολ που πέτυχε. «Δεν ξέρω πώς το κάνω, αλλά έτσι το κάνω, οπότε το παν είναι να παραμένω συγκεντρωμένος. Λέω στον εαυτό μου ότι η ευκαιρία θα έρθει και συνήθως το ξέρω αμέσως αν δεν σκοράρω. Αρχίζω να συνειδητοποιώ τώρα, νομίζω, ότι είναι δώρο Θεού...»

«Συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά, αλλά ελπίζω ότι όλοι οι νέοι που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη - ελπίζω ότι όταν μεγαλώσουν λίγο, θα θεωρήσουν ότι το να παίζουν για τη Νορβηγία θα είναι αυτό για το οποίο θα είναι πιο περήφανοι στη ζωή τους- είναι εντελώς τρελό»

Οι παίκτες της Νορβηγίας, καθώς και η βασιλική οικογένεια που τους επευφημεί, θα έχουν πλέον το βλέμμα τους στραμμένο στον προημιτελικό του Σαββάτου στο Μαϊάμι εναντίον της Αγγλίας.

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