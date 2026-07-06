Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και τράκαρε σε ΙΧ - Επεισοδιακή καταδίωξη 18χρονου

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 18χρονου άνδρα τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 18χρονος συνελήφθη χθες τα ξημερώματα για κλοπή, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Σβώλου και Εθνικής Αμύνης, προσπάθησε να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα και αφού συγκρούστηκε με άλλο όχημα, εγκατέλειψε το δίκυκλο, προσπαθώντας, ανεπιτυχώς, να διαφύγει.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, είχε διαφύγει από Ίδρυμα όπου κρατούταν για διάπραξη κλοπών.