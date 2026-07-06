Κασσελάκης - Γεωργιάδης έπαιξαν τένις στο Politia Tennis Club

Μετά τη διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασσελάκη, οι δύο άνδρες «διασταύρωσαν τα ξίφη τους» σε διαφορετικό... ταρτάν.

Αυτή τη φορά Κασσελάκης και Γεωργιάδης ήρθαν αντιμέτωποι σε έναν αγώνα τένις!

Ο υπουργός Υγείας αι ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο» εθεάθησαν το πρωί της Κυριακής να παίζουν τένις στην Πολιτεία.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν άνθρωποι που τους είδαν να αγωνίζονται, τόσο ο υπουργός Υγείας όσο και ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο», ήταν σε εξαιρετική φόρμα κατά τη διάρκεια του αγώνα.