Ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη: «Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω...» - Βίντεο από τη συμπλοκή

Snapshot Κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Σταμάτη Γονίδη σημειώθηκε άγριος καβγάς μεταξύ θαμώνων, προκαλώντας χάος στον χώρο.

Ο Σταμάτης Γονίδης διέκοψε το τραγούδι του και απαίτησε αυστηρά την απομάκρυνση του ατόμου που προκάλεσε τη φασαρία.

Δεκάδες άτομα προσπάθησαν να χωρίσουν τους άνδρες που πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Υπάρχουν αναφορές ότι το επεισόδιο δεν συνέβη πρόσφατα αλλά ανέβηκε ξανά στα social media μέσω βίντεο. Snapshot powered by AI

Eνα πρωτοφανές και άκρως επεισοδιακό σκηνικό εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Σταμάτη Γονίδη.

Εκεί που το κέφι ήταν στα ύψη, μια ξαφνική ένταση ανάμεσα σε θαμώνες μετατράπηκε γρήγορα σε άγριο καβγά, προκαλώντας αναστάτωση και αναγκάζοντας τον λαϊκό ερμηνευτή να πάρει θέση με τον δικό του, αυστηρό τρόπο.

Όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος, με δεκάδες άτομα να σπεύδουν για να χωρίσουν δύο άνδρες που είχαν πιαστεί στα χέρια.

Ο Σταμάτης Γονίδης, βλέποντας από ψηλά τις άσχημες εικόνες να χαλάνε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, έγινε έξαλλος. Χωρίς να διστάσει, σταμάτησε να τραγουδά, πλησίασε στην άκρη της σκηνής και άρχισε να φωνάζει με οργή από το μικρόφωνο, απαιτώντας την άμεση απομάκρυνση του ανθρώπου που προκάλεσε τη φασαρία:

«Ρε συ, ένας μαλ@κ@ς θα χαλάσει 1.000 άτομα εδώ μέσα; Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω. Έξω! Άντε γ@μ@σου να πούμε».

Ωστόσο, κάποιοι γράφουν ότι το περαστατικό δεν συνέβη τώρα αλλά έχει γίνει παλαιότερα και απλά τώρα ανέβηκε ξανά το βίντεο στα social media.

Δείτε εδώ το viral βίντεο: