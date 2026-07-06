Μουντιάλ 2026: «Παγωμάρα» στην Αγγλία με τον Χέντερσον, τραυματίστηκε στους πανηγυρισμούς – Βίντεο

Ο Τζόρνταν Χέντερσον υπέστη έναν «πολύ σοβαρό» τραυματισμό στον καρπό, όπως αποκάλυψε ο Τόμας Τούχελ, κατά τους πανηγυρισμούς της Αγγλίας μετά τη νίκη με 3–2 επί του Μεξικού για το Μουντιάλ.

Ο μέσος της Μπρέντφορντ, ο οποίος ήταν αναπληρωματικός και δεν αγωνίστηκε, βρισκόταν αγκαζέ με συμπαίκτες του πίσω από την εστία μπροστά στους Άγγλους φιλάθλους, όταν έχασε την ισορροπία του πηδώντας πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες και έπεσε άσχημα.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και θα παραμείνει στην Πόλη του Μεξικού, ενώ η αποστολή της Αγγλίας θα επιστρέψει στη βάση της, στο Κάνσας Σίτι.

Ο Τούχελ ανέφερε ότι «δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Ο Τζόρνταν έπεσε και χτύπησε τον καρπό του. Φαίνεται πολύ σοβαρό». Μάλιστα, χρειάστηκε να τού χορηγηθεί οξυγόνο ενώ απομακρυνόταν με φορείο, σε ένα άσχημο φινάλε μετά την πρόκριση.

Ο Χέντερσον έχει αγωνιστεί μόλις 6 λεπτά στο τουρνουά, ως αλλαγή στον αγώνα με τον Παναμά.

Ο Χάρι Κέιν τόνισε πως «ο Τζόρνταν απλώς έπεσε εκεί, νομίζω είναι εντάξει, κάτι με το χέρι του». Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ προσέθεσε πως «ταλαιπωρήθηκε, αλλά το ιατρικό επιτελείο έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Καλύτερα να μην πω πολλά, καθώς δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Όλοι ήμασταν εκεί να τον στηρίξουμε και αυτό ήταν όμορφο να το βλέπεις».

Μετά τη νίκη επί του Μεξικού, η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία στα προημιτελικά του Μουντιάλ στο Μαϊάμι, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (11/07) προς Κυριακή.