Ενθουσιασμός στην Πλεύση Ελευθερίας για την επιτυχία του φεστιβάλ στα Λιπάσματα

1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας-Freedom Festival που διοργάνωσε η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, στο Μεγάλο Θέατρο, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα.

Snapshot Η Πλεύση Ελευθερίας διοργάνωσε με επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, με μεγάλη προσέλευση πολιτών.

Το φεστιβάλ σηματοδότησε τα 10 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος και τα 11 χρόνια από το Δημοψήφισμα του 2015.

Η εκδήλωση περιλάμβανε σατιρική παράσταση του Δημήτρη Ιωακειμίδη, τουρνουά σκακιού, δωρεάν ποτά και παγωτό, καθώς και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε τη δέσμευση του κόμματος να συνεχίσει τον αγώνα κατά της βίας, των γυναικοκτονιών και των διακρίσεων εντός της Βουλής.

Η Πλεύση Ελευθερίας παρουσιάστηκε ως ένα δέκα ετών "κορίτσι" που παραμένει ενεργό και μαχητικό σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Snapshot powered by AI

Ένα δύσκολο στοίχημα κερδήθηκε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία το βράδυ της Κυριακής στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας για την Πλεύση Ελευθερίας και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Πλεύση Ελευθερίας με μια σειρά αινιγματικών αναρτήσεων αλλά και παρεμβάσεων στα μέσα ενημέρωσης είχε γνωστοποιήσει την απόφασή της να πραγματοποιήσει το 1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας, με αφορμή τα 10 χρόνια από την ίδρυση το κόμματος, αλλά και τα 11 από το Δημοψήφισμα του 2015.

Για το φεστιβάλ είχαν προαναγγελθεί μεγάλες εκπλήξεις, ενώ πλαισιώθηκε από μια σατιρική παράταση γραμμένη από τον γνωστό γραφίστα JoDi, κατά κόσμον Δημήτρη Ιωακειμίδη.

1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας-Freedom Festival που διοργάνωσε η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, στο Μεγάλο Θέατρο, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. Eurokinissi

Η μεγάλη επιτυχία της βραδιάς όμως ήταν η σημαντική προσέλευση πολιτών, που γέμισαν το αμφιθέατρο του Πολυχώρου Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των στελεχών του κόμματος. Μάλιστα προκάλεσε πολλά χαμόγελα η πρωτοβουλία του κόμματος να προσφέρει δωρεάν ποτά και παγωτό σε όλους τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, ενώ πριν ξεκινήσει η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και τουρνουά σκακιού στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας.

Μάλιστα, ιδιαίτερο «χρώμα» προσέφεραν τα εκατοντάδες αυτοκόλλητα που μοιράστηκαν στους πολίτες, αλλά και η δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να αποτυπώσουν σχέδια με χρώματα στα πρόσωπά τους.

1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας-Freedom Festival που διοργάνωσε η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, στο Μεγάλο Θέατρο, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. Eurokinissi

1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας-Freedom Festival που διοργάνωσε η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, στο Μεγάλο Θέατρο, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. Eurokinissi

Σε δηλώσεις της η κυρία Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά για την επιτυχία της εκδήλωσης. «Είναι πολύ συγκινητικό ότι ανταποκρίθηκε τόσος κόσμος στο κάλεσμά μας, σε μια μέρα που είναι σημαδιακή, σημαντική, επετειακή και είναι μέρα χαράς».

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε μεταξύ άλλων ότι η Πλεύση Ελευθερίας «είναι ένα κορίτσι 10 ετών» που παλεύει κατά της βίας κατά των γυναικών, κατά των γυναικοκτονιών, κατά των διακρίσεων και έδωσε «υπόσχεση» το κόμμα της να συνεχίσει εντός της Βουλής να αγωνίζεται με την ίδια ορμή και πάθος που έχει επιδείξει έως σήμερα. Είχε προηγηθεί βίντεο που αποτύπωνε την πορεία της Πλεύσης Ελευθερίας εντός και εκτός Βουλής από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

1ο Φεστιβάλ Ελευθερίας-Freedom Festival που διοργανώνει η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, στο Μεγάλο Θέατρο, στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. Eurokinissi

Ακολούθησε η σατιρική παράσταση «AI ΣΙΧΤΙΡ».