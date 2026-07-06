Επίσημο: Το νέο Xpeng L03 έρχεται και στην Ελλάδα

Το μοντέλο ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Κίνα στις 16 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις αγορές που θα το υποδεχθούν.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας