Επίσημο: Το νέο Xpeng L03 έρχεται και στην Ελλάδα
Η Xpeng συνεχίζει την επέκταση της γκάμας της, παρουσιάζοντας επίσημα το νέο L03, ένα σύγχρονο C-SUV που θα διατεθεί και στην ελληνική αγορά.
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Το μοντέλο ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Κίνα στις 16 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει το ευρωπαϊκό λανσάρισμα, με την Ελλάδα να βρίσκεται στις αγορές που θα το υποδεχθούν.
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