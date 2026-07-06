Viral βίντεο με την υπογραφή του στρατού της Νορβηγίας - Ο «χαιρετισμός των Βίκινγκς» στη Βραζιλία

Snapshot Η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία από τη φάση των «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Στρατός της Νορβηγίας συμμετείχε στους εορτασμούς με ένα viral βίντεο που δείχνει τον «χαιρετισμό των Βίκινγκς» από ομάδες στρατιωτών.

Περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Όσλο για να γιορτάσουν τη νίκη της εθνικής ομάδας.

Ο διάδοχος του θρόνου Χάακον εμφανίστηκε στο παλάτι για να χαιρετήσει το πλήθος και να συμμετάσχει στους εορτασμούς. Snapshot powered by AI

Η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία με 2-1 από τη φάση των «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι πανηγυρισμοί στη χώρα ήταν ολονύχτιοι.

Όμως η έκπληξη ήρθε από τον Στρατό της Νορβηγίας, ο οποίος συμμετείχε με τον δικό του τρόπο στηνμ ενθουσιώδη ατμόσφαιρα.

Κυκλοφόρησε ένα βίντεο, που έγινε σχεδόν αμέσως viral με τον περίφημο «χαιρετισμό των Βίκινγκς» από ομάδες στρατιωτών όλων των Σωμάτων.

Όλοι καθισμένοι, σαν σε σκάφος των Βίκινγκς, τραβούν ένα φανταστικό κουπί...

منتخب النرويج يطيح بالبرازيل من البطولة، واحتفالاً بهذا الانتصار، نشر الجيش النرويجي مقطع فيديو يوثق تحيتهم الشهيرة 'تحية الفايكنج' في أجواء مليئة بالحماس. pic.twitter.com/GEsoMEWnAV — موسكو | ?? MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) July 6, 2026

To Όσλο έζησε μία νύχτα έντονης γιορτής μετά τον θρίαμβο της εθνικής ομάδας επί της Βραζιλίας και περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του της νορβηγικής πρωτεύουσας για να γιορτάσουν πλημμυρίζοντας κεντρικές λεωφόρους και πλατείες.

Η νίκη της Νορβηγίας καθορίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, χάρη σε δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος καθιερώθηκε ως η μεγάλη φιγούρα του αγώνα.

Οι εορτασμοί έφτασαν μέχρι το παλάτι, όπου ο διάδοχος του θρόνου Χάακον βγήκε έξω για να χαιρετήσει το πλήθος, συμμετέχοντας στη γιορτή.

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